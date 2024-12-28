İsrail yine kudurdu! Yeni Suriye hükümetine ve Erdoğan'a haddini aşan sözler!

İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar, yeni Suriye hükümetini "terörist, İslamcı" olarak nitelendirdi. Suriye'de güven verici bir durum olmadığını söyleyen Sa'ar, "Erdoğan'ın da Kürtlerin özerkliğini ortadan kaldırmaya yönelik tehditleri var" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Suriye'de kurulan yeni yönetime dair açıklamalarda bulundu.

İsrail devlet medyasında yer alan haberlere göre Sa'ar, yeni Suriye hükümetini "terörist" ve "İslamcı" olarak nitelendirdi. Sa'ar'ın, "Suriye'deki yeni rejim, İdlib'den bildiğimiz terörist bir çetedir. Yeni olan şey Şam'ın kontrolünü ele geçirmiş olmalarıdır. Batı, Suriye'de iktidarın barışçıl bir şekilde el değiştirmesini takdir ediyor ancak bunun demokratik yollarla seçilmiş bir rejim olmadığını unutmamalıyız. Batı dünyası bu durumdan heyecan duyuyor çünkü bu durumun milyonlarca Suriyeli mültecinin geri dönmesine yardımcı olacağını düşünüyor. Ancak Suriye'deki durum güven verici değil ve gerçek bir istikrar yok. Sahil kasabalarında çatışmalar var, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürtlerin özerkliğini ortadan kaldırmaya yönelik açık tehditleri var, Hristiyanlara yönelik tacizler var ve bu rejim tüm Suriye'yi kontrol etmek isteyen İslamcı bir rejimdir." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İSRAİL'İN SURİYE İŞGALİ

İsrail, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından, Suriyeli muhaliflerin kontrolüne geçmemesi amacıyla ülkedeki stratejik merkezleri ve silahları hedef almaya başlamıştı. Aynı zamanda Suriye sınırındaki birçok bölge işgal altına alınmıştı.

13 yıllık iç savaşın ardından, 27 Kasım'da Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif gruplar bir operasyon başlatarak, Suriye'nin ikinci büyük şehri Halep'i ardından Hama ve Humus'u hızlı bir şekilde kontrol altına aldı. Gruplar, yaklaşık 10 gün içinde Şam'a kadar ilerleyerek Baas rejimini yıktı. Ülkeden kaçan Esad ve ailesi, Rusya'ya sığındı. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması" ile burada silahtan arındırılmış tampon bölge kurulmuştu. Bölge, geçen haftaya kadar BM Barış Gücü askerleri tarafından korunuyordu. Ancak İsrail yönetimi, Esad'ın düşmesiyle Suriye'de otorite boşluğu oluştuğunu bunun da kendileri için tehdit yarattığını iddia ederek Suriye'de işgale girişti. HTŞ, İsrail'in Suriye'deki güç boşluğunu istismar etmekle suçlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, güvenlik gerekçelerini öne sürerek, "Bu topraklarda (Hermon Dağı ve Suriye içlerindeki ilerleyişi kastediyor) kalıcı değiliz." demişti. Ancak, İsrail Savunma Bakanlığı, Hermon Dağı'nda kış ayları boyunca kalacaklarını bildirmişti. Netanyahu da daha sonra 2025 sonuna kadar bölgede kalma talimatı verdi.

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Kaynak: Haber7

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