  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda...

"Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi bir gün yaşanıyor. Bugün önemli adımların atıldığı ve Türkiye'nin barış ve kardeşlik yolunun açıldığı anlarda, siyasilerin paylaşımları gelmeye başladı...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda...
Yayınlanma:

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: ''Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vekile olmasını diliyorum...''

"Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi bir gün yaşanıyor. Bugün önemli adımların atıldığı ve Türkiye'nin barış ve kardeşlik yolunun açıldığı anlarda, siyasilerin paylaşımları gelmeye başladı...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun gündeminin arasında bu önemli sürecle ilgili paylaşım yaparak tarihi güne destek mesajı verdi...

''Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vekile olmasını diliyorum.

Ülkemizin güvenliği milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürdüğümüz bu yolda

Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin...''

Özgür Özel'den ilk açıklama: Özel PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili bakın ne dedi...Özgür Özel'den ilk açıklama: Özel PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili bakın ne dedi...

Sinan Akçıl'a Ece Erken'den olay gönderme: O mesaj sosyal medyayı salladı!Sinan Akçıl'a Ece Erken'den olay gönderme: O mesaj sosyal medyayı salladı!

Tesla resmen ikiye bölündü: O kazadan sağ çıkamadılar!Tesla resmen ikiye bölündü: O kazadan sağ çıkamadılar!

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Özgür Özel'den ilk açıklama: Özel PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili bakın ne dedi...
Özgür Özel'den ilk açıklama: Özel PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili bakın ne dedi...
Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı: PKK'ın silah bırakma törenine katıldı
Ahmet Türk'ün 8 yıllık yasağı kaldırıldı: PKK'ın silah bırakma törenine katıldı
Tarihi günde yeni görüntüler geliyor: İlk PKK'lı grup silahlarını yaktı!
Tarihi günde yeni görüntüler geliyor: İlk PKK'lı grup silahlarını yaktı!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Başdanışmanıydı: Yiğit Bulut hayatını kaybetti! Yiğit Bulut kimdir?
Son dakika! Cumhurbaşkanı Başdanışmanıydı: Yiğit Bulut hayatını kaybetti! Yiğit Bulut kimdir?
Silahlar böyle bırakılacak: 11 Temmuz 2025 Cuma gazete manşetleri
Silahlar böyle bırakılacak: 11 Temmuz 2025 Cuma gazete manşetleri
Son dakika! Tarihi an geldi: Bugün terör örgütü PKK, o saatlerde silah bırakacak!
Son dakika! Tarihi an geldi: Bugün terör örgütü PKK, o saatlerde silah bırakacak!
Bakanlık piyasadan tek tek toplatıyor: Listede bu kez tehlike saçan ünlü markalar var!
Bakanlık piyasadan tek tek toplatıyor: Listede bu kez tehlike saçan ünlü markalar var!