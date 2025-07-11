Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: ''Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vekile olmasını diliyorum...''

"Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi bir gün yaşanıyor. Bugün önemli adımların atıldığı ve Türkiye'nin barış ve kardeşlik yolunun açıldığı anlarda, siyasilerin paylaşımları gelmeye başladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun gündeminin arasında bu önemli sürecle ilgili paylaşım yaparak tarihi güne destek mesajı verdi...

''Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vekile olmasını diliyorum.

Ülkemizin güvenliği milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürdüğümüz bu yolda

Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin...''

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