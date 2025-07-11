Tesla resmen ikiye bölündü: O kazadan sağ çıkamadılar!

2 HEMŞİRE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Ozan Uçar ile Uğur Oğraş olay yerinde hayatını kaybetti. 2 hemşireye mezar olan Tesla'nın son hali...