Özgür Özel'den ilk açıklama: Özel PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili bakın ne dedi...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tarihi bir gün yaşarken PKK'nin silah bırakma töreni hakkında önemli açıklamalarda bulundu...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'nin silah bırakma töreni hakkında, "Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'nin silah bırakması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi; terörün ve şiddetin her türlüsünü tarihsel bir tutarlılık içinde reddetmektedir. Partimiz barışın yanındadır. Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir" dedi.

"Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Özel, "Sürecin bu noktaya gelmesinde emek ve katkıları olan başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere tüm siyasilere ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"SÜREÇ, HIZLI VE KARARLI ADIMLARLA YÖNETİLMELİ"

"Bu süreç; hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan, milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakat gözetilerek, hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir" diyen Özel, şunları söyledi:

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"Türkiye’de tam bir barış ortamının tesisi ancak adalet ve demokrasiyle mümkündür. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyımların atandığı, Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan soruşturmaların sürdüğü, seçilmiş siyasetçilerin hukuk dışı yöntemlerle hapiste tutulduğu ve demokratik rekabetin sakatlandığı bir ortam toplumsal barışın baş düşmanıdır, iç cephemizi tahkim etmek gayretinin önündeki en büyük engeldir.

Ülkemizin ihtiyacı; Terörsüz ve Demokratik Türkiye’dir. Refah için barış, barış için birlik, birlik için demokrasi ve adalet gereklidir. Ortak geleceğimiz için, barış için katkı sunmaya ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

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