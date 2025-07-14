Son dakika! Borsa İstanbul'a operasyon: Çok sayıda kişiye gözaltı kararı!

Son dakika! Borsa İstanbul'a operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı

Borsa İstanbul'a operasyon: Borsa İstanbul'da manipülasyon yapıldığı iddiasına soruşturma başlatıldı. Çok sayıdaki kişi gözaltına alındı...

Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması ve yapay yükselişler iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Borsa İstanbul'da manipülasyon yapıldığı iddiasına soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah dört ilde sekiz kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

"YAPAY DALGALANMALAR YAŞANDI"

Soruşturma kapsamında Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin borsada işlem gören hisseleride hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı ve yapay yükselişler gerçekleştirildiği kaydedildi.

PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇLAMASI

Bu kapsamda harekete geçen başsavcılık, sekiz şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüphelilere, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı suçlamaları yöneltildi.

BİR YÜKSELİYOR BİR DÜŞÜYOR

Uzun süredir yakın izleme pazarında yani günün belli saatlerinde işlem gören Atlantis Yatırım Holding hissesine orta vadeli olarak göz atıldığında yükseliş ve düşüşler dikkat çekiyor.

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Uzun yıllar 1 lira seviyesinin altında işlem gören hissenin kaderi 2020 yılının başlarında hareketlenmeye başladı.

YÜZDE 4500 YÜKSELMİŞTİ

Hisse 2020 yılında 1 lira seviyesinden hızlıca yükseldi ve 2021 yılında 10 liraya kadar çıktı. Bu seviyelerden biraz satış gören hisse 2021 yılının sonlarına doğru yeniden ivme kazandı ve adeta tırmanışa geçti. 2021 yılının ortalarında 4 lira seviyelerinden 2022 yılının 9'uncu ayına kadar soluksuz yükseldi ve 185 liraya kadar çıktı. Başka bir deyişle 15 ay gibi bir sürede yüzde 4500 civarında yükseliş yaşadı.

İKİNCİ YÜKSELİŞ DENEMESİNDE DE YÜZDE 210 ARTTI

Yüzde 4500 yükselişi gören hisse şelaleden düşen su gibi gerilemeye başladı ve geçtiğimiz yıl bu zamanlar 40 lira seviyelerine kadar düştü. Bu seviyelerde yakın izleme pazarında olmasına rağmen yeniden yükseliş hareketi gösterdi ve 124 liraya çıktı. Başka bir deyişle yaklaşık bir ay gibi bir sürede Temmuz-Ağustos 2024'te yüzde 210 yükseldi.

Ağustos 2024'ten sonra yine düşüş gösteren hisse 45 lira seviyelerine kadar geriledi.

Mayıs 2025 tarihinden 45 lira seviyelerinden hisse yükselişe geçti ve 11 Haziran'da kısa vadeli yükselişini 73 lira seviyelerinde sonlandırıp yeniden düşüşe geçti.

Hisse 11 Temmuz 2025 tarihinde 56.90 liradan kapanış gerçekleştirmişti.

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