SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam oranları belli oldu! 2025 yılı Temmuz zamlı emekli maaş güncel tutarı
Yayınlanma:
03 Temmuz 2025 10:33
TÜİK emeklilerin maaşlarını etkileyecek 6 aylık enflasyon verilerini belirleyen 2025 yılı Haziran ayı enflasyon rakamını aylık 1.37 yıllık 35.05 olarak açıklamasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaş zam oranları belli oldu İşte 2025 yılı Temmuz ayı zamlı emekli maaş tutarı ne kadar oldu
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SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri için beklenen zam haberi geldi. TÜİK'in Temmuz'un 3'ünde açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileri ardından Ocak ayına değin hesaplara geçecek emekli maaşları kesinleşti.
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6 aylık enflasyon farkı yüzde yüzde 10.06 oldu. Böylece birçok kalemi etkileyen emekli maaşı zammı da bellli oldu. İşte, zamlı emekli maaşında son durum...
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2025 YILI TEMMUZ ZAMLI EMEKLİ MAAŞI GÜNCEL TUTARI
Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,37 oldu. Böylece 6 aylık enflasyon farkı da yüzde 10,06 gerçekleşerek emekli zam oranı da yüzde 16.67 yapıldı.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
2025 Ocak zammıyla beraber SSK-Bağkur emeklilerine yüzde 15,75 oranında zam yapılmış ve böylece en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükselmişti.
Emekli maaş zam oranı yüzde 16,67 oldu.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA DÜZENLEME
AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığı hakkında düzenlemeye dair şu ifadelere yer vermişti;
''Geçen hafta itibarıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve Hazine ve Maliye Bakanımız ile bir görüşme yaptık.
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Gerekli etki analizleri için bilgileri istedik. 3 Temmuz itibarıyla TÜİK verileri açıklanacak. Hem orada memur zammı hem de memur emeklileri ve SSK, Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak.
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Bu arada kaç kişiyi ilgilendiriyor uygulanmakta olan en düşük emekli aylığında rakam 14 bin 469 TL, 3 milyon 716 bin civarında emeklimizi ilgilendiriyor. Bu etki analizleriyle bu rakamı, bu oranları değerlendireceğiz.
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Bu kanun teklifimizin de Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacağını düşünüyorum. Bu rakam açıklandıktan sonra da bu değerlendirmemizi son kez yapıp bu rakamı da netleştirmiş olacağız.''