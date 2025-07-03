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SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam oranları belli oldu! 2025 yılı Temmuz zamlı emekli maaş güncel tutarı

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SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam oranları belli oldu! 2025 yılı Temmuz zamlı emekli maaş güncel tutarı
TÜİK emeklilerin maaşlarını etkileyecek 6 aylık enflasyon verilerini belirleyen 2025 yılı Haziran ayı enflasyon rakamını aylık 1.37 yıllık 35.05 olarak açıklamasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaş zam oranları belli oldu İşte 2025 yılı Temmuz ayı zamlı emekli maaş tutarı ne kadar oldu
SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam oranları belli oldu! 2025 yılı Temmuz zamlı emekli maaş güncel tutarı 1 18

SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri için beklenen zam haberi geldi. TÜİK'in Temmuz'un 3'ünde açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileri ardından Ocak ayına değin hesaplara geçecek emekli maaşları kesinleşti.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam oranları belli oldu! 2025 yılı Temmuz zamlı emekli maaş güncel tutarı 2 28

6 aylık enflasyon farkı yüzde yüzde 10.06 oldu. Böylece birçok kalemi etkileyen emekli maaşı zammı da bellli oldu. İşte, zamlı emekli maaşında son durum...

SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam oranları belli oldu! 2025 yılı Temmuz zamlı emekli maaş güncel tutarı 3 38

2025 YILI TEMMUZ ZAMLI EMEKLİ MAAŞI GÜNCEL TUTARI

Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,37 oldu. Böylece 6 aylık enflasyon farkı da yüzde 10,06 gerçekleşerek emekli zam oranı da yüzde 16.67 yapıldı.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam oranları belli oldu! 2025 yılı Temmuz zamlı emekli maaş güncel tutarı 4 48

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2025 Ocak zammıyla beraber SSK-Bağkur emeklilerine yüzde 15,75 oranında zam yapılmış ve böylece en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükselmişti.

Emekli maaş zam oranı yüzde 16,67 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam oranları belli oldu! 2025 yılı Temmuz zamlı emekli maaş güncel tutarı 5 58

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA DÜZENLEME

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığı hakkında düzenlemeye dair şu ifadelere yer vermişti; ''Geçen hafta itibarıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve Hazine ve Maliye Bakanımız ile bir görüşme yaptık.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam oranları belli oldu! 2025 yılı Temmuz zamlı emekli maaş güncel tutarı 6 68

Gerekli etki analizleri için bilgileri istedik. 3 Temmuz itibarıyla TÜİK verileri açıklanacak. Hem orada memur zammı hem de memur emeklileri ve SSK, Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam oranları belli oldu! 2025 yılı Temmuz zamlı emekli maaş güncel tutarı 7 78

Bu arada kaç kişiyi ilgilendiriyor uygulanmakta olan en düşük emekli aylığında rakam 14 bin 469 TL, 3 milyon 716 bin civarında emeklimizi ilgilendiriyor. Bu etki analizleriyle bu rakamı, bu oranları değerlendireceğiz.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam oranları belli oldu! 2025 yılı Temmuz zamlı emekli maaş güncel tutarı 8 88

Bu kanun teklifimizin de Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacağını düşünüyorum. Bu rakam açıklandıktan sonra da bu değerlendirmemizi son kez yapıp bu rakamı da netleştirmiş olacağız.''

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