Son dakika... Bakan Yerlikaya ve Memişoğlu'dan Balıkesir depremi sonrası açıklamalar!

Son dakika... Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'deki 6.1'lik depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Balıkesir'deki depremde atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamı taburcu edilmiştir." açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanı Yerlikaya da son durumu açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Depremde can kaybı yok. 4 ve üzeri 12 artçı sarsıntı meydana geldi. Sındırgı'da 26 kişi hafif yaralandı, taburcu oldular." açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya, yıkılan 4 binadan 3'ünde kimsenin yaşamadığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

Herkes görevine başladı. İlk müdahale ile ilgili aksiyon alındı. Bu deprem değerli arkadaşlar Manisa, İzmir, Uşak, Bursa, İstanbul, Yalova ve Çanakkale illerinde hissedilir. değerli arkadaşlar depremden etkilenen Sındırgımız, Balıkesir olmak üzere bu illerin tamamında şükürler olsun ki can kaybı yaşanmamıştır.

Sındırgı’da 26 vatandaşımız hafif yaralanmış hastane müracaat etmişler ve Sağlık Bakanımız kendisi de biliyorsunuz basına bunun bilgisini verdi. Şu ana kadar hepsi taburcu oldular ve tekrar her birine geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum.

"507 ÇAĞRI ALINDI"

Bu ana kadar 507 çağrı alındı. Bunların her biriyle ilgili hepsiyle aksiyon alındı. Bir çağrının altını çizmek istiyorum. 30’u hasarla olan ihbarlardır. 30 hasar çağrısı aldık. An itibarıyla 4 ve üzeri 12 artçı deprem meydana geldi.

Bugün Valimiz hasar tespitleriyle ilgileniyor. Eğitime bugün ara verildi.

AFAD, itfaiye, Jandarma emniyet, sağlık ekipleri, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Kızılay, Sivil Toplum kuruluşları tarafından 1204 personelle müdahale çalışmalarımız deprem anından itibaren devam ediyor.

