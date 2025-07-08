Son dakika! Bahçeli'den önemli açıklama: Tuz kokmuştur!

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şunlar:

"Ülkülerimizden ilkelerimizden ve ülkemizden asla ödün vermedik. Vatan sevgisini her şeyin önünde tuttuk. Terörsüz Türkiye adımları atıldıkça tuzaklar bozulacaktır.

''TUZ KOKMUŞTUR''

CHP'de yolsuzluk ve rüşvet konusunda yakayı ele vermiştirler. Çalan çırpan milletin ve devletin kasasını boşaltan emanete ihanet eden bir parti olmuştur. İddianameler suretle tamamlanmalı. Soruşturmada çalışan adalet mensuplarına güvenimiz tamdır...''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in Mısır örnekli darbe imasına, "Hayırdır Özgür Bey darbe mi düşünüyorsun? Sandıkla yapamadığını silahlar gölgesinde mi planlıyorsun?" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özgür Özel'in skandal darbe imasına ilişkin Bahçeli, "Mısır örneği vermesi densizlik ve gaflettir. Hakkında başlatılan soruşturma isabetlidir. Hayırdır Özgür Bey darbe mi düşünüyorsun? Sandıkla yapamadığını silahlar gölgesinde mi planlıyorsun? Bu dil sakıncalıdır, sakattır. Böyle demokrasi anlayışı, özgürlük bağlılığı olamaz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şunlar:

"Bizleri takip eden bütün vatandaşlarımızı yürekten selamlıyorum. Kırılmadan, kırışmadan, kıvırmadan, kısır heveslere kapılmadan her defasında yenilenerek mücadeleleri geride bıraktık. Yeri geldi candan geçtik ama ülkülerimizden, ülkemizden ve ilkelerimizden asla ödün vermedik. Her şeyden önce Türkiye dedik.

Haberin Devamı

Ülkülerimizden ilkelerimizden ve ülkemizden asla ödün vermedik. Vatan sevgisini her şeyin önünde tuttuk. Terörsüz Türkiye adımları atıldıkça tuzaklar bozulacaktır.

ŞEHİTLERE TAZİYE MESAJI

6 Temmuz günü aldığımız kara haber ile kahrolduk. Pençe Kilit Bölgesi'nde bir mağarada metan gazı zehirlenmesine bağlı olarak 12 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.

Ülkemiz huzur menziline doğru mesafe alırken dedikodu iklimini sıcak tutmaya çalışanları göz ardı etmiyoruz. Fitnebazların tehditlerini bozmak, bayatlamış tuzaklarını işlevsiz hale getirmek için teyakkuz halindeyiz.

ORMAN YANGINLARI

Orman yangınları milletimizi derinden yaralamıştır. Özellikle İzmir'deki yangınların elektrik hatlarından kaynaklandığı il valisi tarafından açıklanmıştır. Orman yangınlarını istismar edip ortamı germeye çalışmak utanmazlıktır. Birbirinden uzak mesafelerde pek çok yangının çıkması ayrıca ele alınmalıdır. Devletimiz yangınlarla mücadele halindedir. Hayatını riske atan kardeşlerimiz başta olmak üzere ilgili bakanlıklara, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

CHP'Lİ BELEDİYELER RÜŞVET BATAĞINA SAPLANDI!

CHP'li belediyeler rüşvet batağına saplandı. Operasyon sürecinde kirli çamaşırlar ortaya döküldü. CHP'li belediye başkanlarının hesap vermesi hukukun gereğidir. Milletin emanetine sahip çıkamayanlar, erdemden bahsetmemelidir.

İddianameler süratle hazırlanmalı, kovuşturma kısa sürede bitmeli. Kimse yargıyı zan altına bırakmamalı, Türkiye bir hukuk devletidir.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SKANDAL MISIR ÖRNEKLİ DARBE İMASI!

"Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim, Mısır'daki meydanı izlediğiniz gibi izlersiniz" demişti Özgür Özel. Ölçüyü kaçırdığını görüyorum. Sokakta gezebilirsin, germeye gerek üretmeye gerek yok. Önüne geçen yok, haydi buyur sokak sokak gez de görelim, boyunun ölçüsünü alalım. Bu sokak merakı seni suça iterse karşında Türkiye Cumhuriyetini bulursun.

"ÖZGÜR BEY DARBE Mİ DÜŞÜNÜYORSUN?"

Mısır örneği vermesi densizlik ve gaflettir. Hakkında başlatılan soruşturma isabetlidir. Hayırdır Özgür Bey darbe mi düşünüyorsun? Sandıkla yapamadığını silahlar gölgesinde mi planlıyorsun? Bu dil sakıncalıdır, sakattır. Böyle demokrasi anlayışı, özgürlük bağlılığı olamaz. Tutuklananlarla ilgili esir tanımı kullanması aymazlık ve ayıptır. DEM'in Türkiye partisi olma çabası memnuniyet vericidir. CHP'nin ise rayından çıkması düşündürücüdür. CHP'nin yanında yöresinde sıraya giren partilerin yönetici ve vekillerinin iktidara, insan onuruna saldırmaları ifade ve düşünce özgürlüğü ile nasıl ifade edilecektir. Malum TV'lerde, sağda solda sabah akşam fütursuzca konuşanların güvencesi nedir. Rüşvet ile mücadele konuşulurken bu kenelere neden göz yumuluyor. Fitne yayan muhaliflere katlanmak zorunda mıyız. Bunlar siyaset değil düşmanlık yapıyor. Gündelik polemiklerin, sürekli şaibe içeren beyanların, azgınlaşan parti ihtirasların ülkemizde ne var ne yok yutmasına müsaade edemeyiz.

Terörsüz Türkiye süreci bir devlet politikası haline gelmiştir. Her daim Cumhurbaşkanımızın yanındayız."

Rezilliğin reklamı olur mu? Onu da yaptılar: AK Partili kadınlara edilen küfür, o restorant bardaklarında ilham oldu!

Son dakika! Bahçeli'den önemli açıklama: Tuz kokmuştur!

Baklava kutusundaki rüşvet, Özgür Özel'inde dilini yutturdu: Haberler iç açıcı değil!