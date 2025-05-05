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Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!

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Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu: Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaş zamlarına ilişkin veriyi Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı.
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! 1 115

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu: Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaş zamlarına ilişkin veriyi Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı.

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! 2 215

Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre memur ve emeklilerin alacağı dördüncü zam oranı da belli olmuş oldu.

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! 3 315

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren maaş zamlarına ilişkin veriyi Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı.

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! 4 415

TÜİK'in verilerine göre Nisan ayında aylık enflasyon yüzde 37.86 oranında gerçekleşti.

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! 5 515

Memur ve emeklilerin maaşlarına etki edecek olan enflasyon rakamıyla birlikte dördüncü zam oranı da belli olmuş oldu.

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! 6 615

Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46, Nisan'da yüzde 3 oldu.

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! 7 715

Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı yüzde 13.36 oldu.

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! 8 815

Bundan sonraki süreçte geriye kalan Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve zam oranının netleşmesi bekleniyor.

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! 9 915

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! 10 1015

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek.

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! 11 1115

Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! 12 1215

Memur ve memur emeklilerine dört aylık enflasyon verisine göre 12.29 zam yapılacak.

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! 13 1315

Enflasyon farkı ise yüzde 6.94 oldu.

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! 14 1415

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı için Mayıs ve Haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu! 15 1515

(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

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