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Son dakika: Akdeniz Belediye Başkanı ve 4 belediye meclis üyesine görevinden uzaklaştırma kararı!

Son dakika! Akdeniz Belediye Başkanı ve 4 belediye meclis üyesine görevinden uzaklaştırma kararı: İşte önemli detaylar...

Son dakika: Akdeniz Belediye Başkanı ve 4 belediye meclis üyesine görevinden uzaklaştırma kararı!
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Son dakika! Akdeniz Belediye Başkanı ve 4 belediye meclis üyesine görevinden uzaklaştırma kararı: İşte önemli detaylar...

Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız ve 4 belediye meclis üyesi görevlerinden uzaklaştırıldı.

Son dakika: Akdeniz Belediye Başkanı ve 4 belediye meclis üyesine görevinden uzaklaştırma kararı!

İçişleri Bakanlığı, Mersin'de terör soruşturması kapsamında tutuklanan Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 4 belediye meclis üyesinin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mersin'in Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız'ın "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından sevk edildiği Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliğince bugün tutuklandığı anımsatıldı.

Son dakika: Akdeniz Belediye Başkanı ve 4 belediye meclis üyesine görevinden uzaklaştırma kararı!

Sarıyıldız'ın, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Belediye Kanunu'nun 45'inci ve 46'ncı maddeleri gereğince Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Mersin Valiliği tarafından Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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