Bakanlık sosyal medyada paylaşmıştı: Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin ismi belli oldu!

Goril yavrusunun herhangi bir kayıt olmadan kaçak olarak uçağa konulduğunu kaydeden Fahrettin Ulu, "Mevcut gorilin çok sağlıksız koşullarda bir küçük bir kolide ve tamamen eziyet içerisinde olduğu tespit ediliyor. Şu anda zaten Türkiye'de bir goril yok. İlk defa Türkiye'de böyle bir goril tespit ediyoruz. Onun için de çok özel olarak koruma altına alınıyor. Bakanlığımızdan çalışma izni ruhsatı almış bir hayvanat bahçesinde özel bir ortam oluşturuluyor. Bu özel ortam içerisinde de rehabilitasyon süreci titiz bir şekilde bakıcısı ve veteriner hekimi tarafından yürütülmektedir." dedi.