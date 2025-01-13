Bakanlık sosyal medyada paylaşmıştı: Havalimanı'nda bulunan yavru gorilin ismi belli oldu!

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan ve Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı sosyal medya çalışmasıyla isim aranan goril yavrusuna verilen isim belli oldu.
Rehabilitasyon süreci devam eden goril yavrusunun adı, "Zeytin" olarak belirlendi.
İstanbul'da bir goril yavrusu, 22 Aralık tarihinde İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı kafes tipi bir kutuda yakalanmıştı.
Goril yavrusunun Polonezköy'de bir hayvanat bahçesindeki rehabilitasyon süreci devam ediyor. Nesli tükenmek üzere olan "gorilla gorilla" cinsi yavru hayvanat bahçesindeki cam odada gözetim altında tutuluyor.
Buraya bakıcıların üstü dezenfekte edildikten sonra maske takılmış şekilde girmesine izin veriliyor.
Odasında battaniye, peluş oyuncaklar abaküsle oynayan yavru, yakalandığındaki çekingen ve hüzünlü halinin aksine günlerini oldukça hareketli geçiriyor. Alkışlayıp iki eliyle göğsüne vurarak çevresindekileri kendine hayran bırakan goril yavrusunun, battaniyesi ve oyuncaklarıyla yaptığı hareketler sempati topluyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, en önemli görevlerden birinin yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi olduğunu söyledi. Fahrettin Ulu, 2024 yılında İstanbul'da 10 bine yakın yaralı hayvanla ilgili ihbar aldıklarını, geyik, karaca, tilki, akbaba ve kartal gibi hayvanları rehabiltasyon süreci sonunda doğaya bıraktıklarını anlattı.
Goril yavrusunun herhangi bir kayıt olmadan kaçak olarak uçağa konulduğunu kaydeden Fahrettin Ulu, "Mevcut gorilin çok sağlıksız koşullarda bir küçük bir kolide ve tamamen eziyet içerisinde olduğu tespit ediliyor. Şu anda zaten Türkiye'de bir goril yok. İlk defa Türkiye'de böyle bir goril tespit ediyoruz. Onun için de çok özel olarak koruma altına alınıyor. Bakanlığımızdan çalışma izni ruhsatı almış bir hayvanat bahçesinde özel bir ortam oluşturuluyor. Bu özel ortam içerisinde de rehabilitasyon süreci titiz bir şekilde bakıcısı ve veteriner hekimi tarafından yürütülmektedir." dedi.
Goril yavrusunun, yakalandığı günkü ürkek ve korku dolu bakışlarının herkes tarafından hatırlandığını belirten Fahrettin Ulu, hayvanın artık sevecen bakışlar attığını ve öz güveninin yerine geldiğini kaydetti.
Ulu, yavrunun yuvasına da uyum sağladığına dikkati çekerek, "İlk geldiği gün ağırlığı 9 kilo 400 gramdı, şu an itibarıyla 10 kilo 400 grama ulaştı. Boyu ise 62 santimetreden 65,5 santimetreye uzadı. Bu da ne kadar güzel bir ortamda beslendiğini göstermektedir." diye konuştu.