Sivas'ta tüyler ürperten cinayetin detayları birer birer ortaya çıktı: Milli sporcu Melisa Şimşek ve ağabeyi Umutcan, evlerinde elleri plastik kelepçeyle bağlanmış halde boğazları kesilmiş halde ölü bulundu. O cinayetle ilgili çok önemli detaylar ortaya çıktı...

İki kardeş aynı evde ölü bulunmuştu! Türkiye'nin konuştuğu cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı: Katil 5 saat boyunca binadaydı!

Dün Sivas’ta insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Milli sporcu Melisa Şimşek ve ağabeyi Umutcan, evlerinde elleri plastik kelepçeyle bağlanmış halde boğazları kesilmiş halde ölü bulundu. Katil zanlısı Hüseyin S., Ankara'da yakalandı. Zanlının binaya girdiği görüntüler ve cinayeti işlediği evde 5 saat kaldığı ortaya çıktı.

Sivas'ta korkunç bir cinayet işlendi. Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12'nci katındaki dairelerine gelen anne A. Şimşek, çocukları Umutcan Şimşek (22) ve kız kardeşi Melisa Şimşek'i (16) kanlar içerisinde buldu.İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİ KARDEŞ ELLERİ KELEPÇELİ ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, elleri plastik kelepçe ile arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği tespit edildi. Kardeşlerin cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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KATİL BİNADA BEŞ SAAT KALDI

Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri saat 17.00 sıralarında yüzündeki maskenin yanı sıra gözlük ve başındaki şapka ile kimliğini gizlemeye çalışan bir şüpheliyi tespit etti.

Yaklaşık beş saat sonra 22.00 sıralarında elinde poşet ile binadan ayrılan ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda iki kardeşi öldürdüğü tahmin edilen şüpheli yakalandı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ HİÇBİR SORUYA CEVEP VERMEDİ

Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin katil zanlısının Ankara'da yaşayan Hüseyin S. olduğu tespit edildi. Sivas'a gelerek olayı gerçekleştiren Hüseyin S.'nin daha sonra Ankara'ya döndüğü belirlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışma sonucunda cinayet şüphelisi Hüseyin S., yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Sivas'a getirilen şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Sönmez, gazetecilerin cinayeti neden işlediği ve ölen çocukların babasını da öldürdüğü iddiasıyla ilgili sorulara cevap vermedi.

KAYIP BABA İLE EN SON O KONUŞMUŞ

Cinayetin ardından aileye dair çarpıcı bir detay daha gün yüzüne çıktı. Baba Uğur Şimşek’in, 5 yıl önce “şehir dışına çıkıyorum” diyerek evden ayrıldığı ve bir daha geri dönmediği öğrenildi. En son Ankara’da görüldüğü belirtilen Uğur Şimşek hakkında mahkemeden “gaiplik kararı” çıkarılmıştı.

Kayıp dönemde eşi ve yakınları, televizyon programlarına çıkarak yardım istemişti. Ailenin bu süreçte psikolojik çöküntü yaşadığı da öğrenildi.

FEVZİ ŞİMŞEK GÖZYAŞLARIYLA KONUŞTU

Baba Uğur Şimşek’in amcası Fevzi Şimşek, bina önünde yaptığı açıklamada, “O çocuklar babalarının yokluğunun yükünü taşıyordu. Çok efendi, çok temiz çocuklardı. Anneleri de aynı şekilde… Bu işin içinde alacak-verecek meselesi olabilir” diyerek duyduğu acıyı dile getirdi.

MELİSA MİLLİ KAYAKÇIYDI

Hayatını kaybeden Melisa Şimşek’in milli kayak sporcusu olduğu, Kongre Lisesi 10. sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürdüğü ve çeşitli müsabakalarda başarılar elde ettiği öğrenildi. Ağabeyi Umutcan Şimşek ise düğün salonlarında garsonluk yaparak ailesine destek oluyordu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sivas Valiliği’nden yapılan açıklamada, cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ve faillerin en kısa sürede yakalanması için tüm birimlerin seferber edildiği belirtildi.

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