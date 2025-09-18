Sipariş götürdüğü kadının evine girmişti: Serbest bırakılan kuryenin ifadesi dikkat çekti!

Ankara'da sibir kadının evine sipariş götürdükten sonra evine girmeye çalışan ve taciz iddiasıyla gözaltına alınan kurye E.C.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, sipariş götürdüğü kadının evine girmeye kalkışan ve taciz iddiasıyla gözaltına alınan kurye E.C.K. (22), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İÇERİ GİRİP ETRAFI KONTROL ETTİ

Necatibey Caddesi'nde yalnız yaşayan M.Ç. adlı kadın, önceki gün saat 02.00 sıralarında evine restorandan yemek siparişi verdi. M.Ç., siparişi kapıda kuryeden teslim aldıktan sonra, kredi kartını almak için içeriye girdi. Kurye E.C.K., bu sırada açık kapıdan ayakkabılarıyla içeri girip, etrafı kontrol etti.

GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Durumu fark eden M.Ç., kapıyı kapatarak kuryeyi dışarıya çıkardı. Kurye, kadının ödeme yapmasından sonra evden ayrıldı. Kuryenin, kadının arkasından eve girmesi, içeriye kontrol etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

PARA VERMEDEN KAPIYI KAPATACAĞINI DÜŞÜNMÜŞ

M.Ç., erkek arkadaşı Y.G. ile birlikte kurye hakkında taciz iddiasıyla şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kurye E.C.K., ifadesinde, sipariş götürdüğü kadın içeri girince parayı vermeden kapıyı kapatacağını düşündüğünü, bu tür olayları çok yaşadıklarını, bu yüzden önlem amacıyla içeriye girdiğini ileri sürdü.

SERBEST BIRAKILDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

