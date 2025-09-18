Kocaeli’de kargo gemisi karaya oturdu: Tahliye edilen gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor!

  1. Anasayfa
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, "RAPİD" isimli ticari gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle kıyıya çok yakın seyir halindeyken kayalıklara çarptı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde Pembe Kayalıklar mevkiinde sabah saatlerinde kargo gemisi karaya oturdu. Gemideki mürettebatı kurtarmak için çalışma yapılıyor.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, "RAPİD" isimli ticari gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle kıyıya çok yakın seyir halindeyken kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle gemi karaya oturdu.

Yaklaşık 81 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olan geminin Tanzanya bayraklı olduğu ve Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı’na gitmek üzere seyrettiği öğrenildi.

Yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ HELİKOPTERLE KURTARILDI

Mahsur kalan 7 kişilik mürettebat için hava operasyonu düzenlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda, gemideki mürettebat başarılı şekilde kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda geminin karaya oturmasından kaynaklı herhangi bir çevre kirliliğinin oluşmadığı bilgisi paylaşıldı.

