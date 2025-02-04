Bakanlıktan önemli açıklamalar: Yeni dönemde Araç alım-satımında, kimler ilan verebilecek?

EİDS’nin ikinci aşaması olan yetki doğrulaması ise bugün itibarıyla devreye alınmış olup böylece ilan platformlarındaki taşıt ilanlarının sadece ilana konu taşıt sahibi, taşıt sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşıt sahibince yetkilendirilen yetki belgeli işletmelerce verilmesi sağlanmıştır. Taşıt sahiplerinin ilan verme konusunda oto galeri işletmelerini yetkilendirmesi e-Devlet Kapısında oluşturulan bir yetkilendirme ekranından gerçekleştirilecektir.