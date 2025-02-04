Ege 48 saatte 400 kere sallandı! Naci Görür: Türkiye hazırlıklı olmalı! Tsunami olabilir, yeni adacıklar çıkabilir...

Ege'de 48 saatte 400'den fazla deprem Yunanistan'ı korkuttu: Okullar tatil edildi! Uzmanlardan uyarı: Türkiye hazırlıklı olmalı, işte önemli ayrıntılar...

Ege Denizi'nde son 48 saate 400'den fazla deprem meydana geldi. Büyüklüğü 1.8 ila 5.1 arasında değişen depremler Mavi Vatan'da yeni ada, adacık veya kaya parçalarını gün yüzüne çıkarabilir.

Ege Denizi son 48 saatte beşik gibi sallandı. 400'den fazla deprem kaydedildiğini açıklayan AFAD buradaki sismik faaliyetleri "deprem fırtınası" olarak tarif etti.

Türkiye'ye en yakın depremin 140 km mesafede gerçekleştiğinin altını çize AFAD, son günlerde bölgede kaydedilen en büyük deprem 4.8 şiddetinde olduğunu belirtti.

Santorini Adası yakınlarında gerçekleşen depremlerin derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişiyor.

Ege Denizi'ndeki depremler hakkında değerlendirmelerde bulunan Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, peş peşe depremlerin ardından bölgede güvenlik önlemleri aldıklarını açıkladı.

Kikilias, Santorini ve Amorgos yer alan Anidros bölgesinde son 48 saatte bölgede 400'den fazla sismik faaliyetin kayda geçtiğini, mevcut veriler ışığında bunların su altı fay hatlarından kaynaklandığı ve volkanik faaliyetlere bağlı olmadığını vurguladı.

YUNANİSTAN'DA OKULLAR TATİL İLAN EDİLDİ

Öte yandan Yunan bakan, Santorini Anafi, Ios ve Amorgos adalarında okulların 3 Şubat'ta tatil edildiğini duyurdu. Kikilias, ayrıca Ammoudi, Armeni, Korfos ve Fira Liman'ından uzak durulması çağrısı yaptı.

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Her yıl turistik Santorini Adası'na milyonlarca turist taşıyan seyir gemileri, genelde bu limanlarda demir atıyor ve turistler küçük teknelerle adaya çıkıyor.

Yunan bakan ayrıca kapalı alanda kalabalık toplanmalar yapılmaması, terk edilmiş binalara yaklaşılmaması, binalardan "yapısal olmayan tehlikeli unsurların kaldırılması", yüzme havuzlarının boşaltılması ve seyahat edenlerin toprak kayması riski olan yollardan uzak durması uyarısı yaptı.

Önlemlerin yanı sıra Yunanistan'ın Güney Ege Bölgesel İtfaiye Birimi teyakkuza geçirildi ve Santorini'ye olası müdahaleler için kurtarma ekipleri gönderildi.

TÜRKİYE'YE 140 KM'DE

AFAD 3 Şubat'taki paylaşımda 2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer bir yoğun sismik aktivite yaşandığını hatıralttı.

AFAD "14 ay boyunca süren bu aktivite herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştır" dedi.

Yaklaşık 15 bin kişiye ev sahipliği yapan Santorini, Helen Yayı olarak bilinen volkanik adalar zincirinin bir parçası.

Bu bölgede 1956'da gerçekleşen bir volkan patlamasında 53 kişi hayatını kaybetti.

Hilal şeklindeki Santorini Adası, milattan önce 1600'de gerçekleşen tarihin en büyük volkan patlamalarından biri sonucu şu anki halini aldı.

EGE'DE TSUNAMİ OLABİLİR

Endişe yaratan depremleri değerlendiren Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Dün ve bugün yüzlerce deprem oluyor. En büyüğü 4.8, haliyle buralardaki adalarda dikkatli olmak lazım. Burası Muğla ile Aydın'a yakın. Burada olan depremler hissedilir depremler. Büyük olursa zarar da verebilir. Yönetimin, deprem fırtınası sona erene kadar yerel yönetimlerin dikkatli olması gerekir." uyarısında bulundu.

Kıbrıs fayının daha önce 8'in üzerinde deprem ürettiğine dikkat çeken Görür, "Çok büyük depremler üretebilir helen Kıbrıs fayı. Bölge ile Türkiye arası 140 kilometre." dedi.



"7 üzeri bir deprem olursa Türkiye kıyılarında yıkıcı bir etki yapar mı?" sorusuna yanıt veren Görür, "7 üzeri olursa yapar. Hatta bu hareket, Santoroini'de normal faylardan dolayı herhangi bir şey olursa, o zaman Ege kıyılarında tsunami dahi beklemek mümkündür. Deniz sevilerinde kıyı bölgelerinde tsunami zarar verebilir. Yönetim ve müdahale bazında alarma geçmeleri ve dikkatli olmalarını öneririm." uyarısında bulundu.

YENİ ADA VE ADACIKLAR ÇIKABİLİR

Öte yandan Ege Denizi'ndeki depremleri ele alan uzmanlar bu deprem fırtınasının önümüzdeki süreçte bir yanardağ patlamasının habercisi olduğunu ifade etti.

Bu aktiviteler sonucunda Mavi Vatan içerisinde yeni ada, adacık veya kayalıklar oluşabilir. Söz konusu durumda Türkiye'nin bu bölgelere Türk egemenlik emareleri konuşlandırıp koruma altına alması gerekebilir. TSK'nin söz konusu bir durumda planlı ve hazır olması için bölgede tatbikatlarını sıklaştırmalı.

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