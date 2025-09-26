Manşetler
24
16:35
Son dakika! BM'de Netanyahu'ya soğuk duş: Konuşurken katılımcılar salonu terk etti!
16:25
Son dakika: Gürsel Tekin dahil 6 kişi CHP'den ihraç edildi!
14:31
Meteoroloji'den fırtına alarmı: İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi!
14:19
Son dakika... Yalova adliyesinin önünde kanlı infaz: Ölü ve yaralı var!
14:04
Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı: Boğaç Soydemir ile Enes Akgündüz için istenen hapis cezası belli oldu
13:10
İzmir'deki çöp krizi büyüyor: CHP'li Başkan Tugay, Genel Başkan Yardımcısı'nın o sözlerini yalanladı!
12:42
Erdoğan'dan İsrail'e Suriye göndermesi: Buna göz yummayacağız izin vermeyeceğiz
11:24
İstanbul Bahçelievler'de hareketli dakikalar: 16 yaşındaki kız ile annesi, tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdü
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüntüsü olay olmuştu! İlkin Aydın'ın babası bakın ne iş yapıyor
11:03
Son dakika... CHP'nin ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi: Gürsel Tekin görevine devam edecek...
Sıcak mesajlar sıkı pazarlık: 26 Eylül 2025 Cuma merak edilen güncel gazete manşetleri
Sıcak mesajlar sıkı pazarlık: 26 Eylül 2025 Cuma merak edilen güncel gazete manşetleri
Yayınlanma:
26 Eylül 2025 09:30
Sıcak mesajlar sıkı pazarlık! İşte, 26 Eylül 2025 Cuma, gündeme dair başlıklarla okuyucularımız tarafından merak edilen gazete manşetleri...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
