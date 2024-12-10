SGK yeni düzenlemeyi devreye aldı! 1989 tarihinde sigorta girişi olanlara müjde! Erken emeklilikte şartlar belli oldu!

Her çalışan daha az çalışma süresi ile erken emekli olmanın hesabını yaparken bu konuda bu konuda yeni bir gelişme var mı diye araştırıp takip etmekte olup SGK'dan erken emeklilik için yeni bir düzenlemenin devreye alındığını 1988 ile 2012 yılı arasında SSK girişi olanlar için erken emeklilik şansı doğduğu belirtiliyor. İşte o şartlar.

1 11 SGK, çalışanları yakından ilgilendiren bir dizi yeni düzenlemeyi devreye aldı. Bu adımlar, özellikle erken emeklilik hayali kuranlar için önemli avantajlar sağlıyor. 2 11 SGK’nın sunduğu haklar arasında askerlik borçlanması, kısmi emeklilik ve malulen emeklilik gibi fırsatlar bulunurken, bazı özel koşullar emeklilik yaşını düşürmede önemli rol oynayabiliyor. Peki, SGK’nın sağladığı erken emeklilik seçenekleri neler? İşte ayrıntılar… 3 11 1989-2012 yılları arasında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar, emeklilik yaşlarını yeniden değerlendirme fırsatına sahip. Bu dönemde sigortalı olanlar, özellikle 49-58 yaş arasında emekli olmayı sağlayacak avantajlardan yararlanabiliyor. 50 yaş altındaki pek çok çalışan için ise SSK giriş tarihine göre yapılan düzenlemeler, erken emeklilik yolunu açıyor. 4 11 SGK tarafından sunulan bazı düzenlemeler, çalışanların emeklilik sürecini hızlandırabiliyor ve bu düzenlemeler emeklilik yaşını esnetiyor. Peki, hangi durumlar emeklilik yaşını değiştirebilir? 5 11 ASKERLİK BORÇLANMASI Erkek çalışanlar için askerlik borçlanması, hem prim gün sayısını artırıyor hem de sigorta başlangıç tarihini geriye çekiyor. Bu sayede, daha erken yaşta emekli olma imkanı doğuyor. Askerlik süresi uzun olan ve emekli olabilmek için prim gün sayısını tamamlamakta zorlanan çalışanlar, bu avantaj sayesinde erken emekliliğe adım atabiliyor. 6 11 KISMİ EMEKLİLİK İMKANI Kısmi emeklilik, özellikle 1999 öncesi sigortalı olanlar için büyük bir fırsat. 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü tamamlayanlar, yaş şartına takılmadan emekli olabiliyor. Bu düzenleme, erken emeklilik isteyenler için ideal bir fırsat sunuyor. 7 11 MALULEN EMEKLİLİK Çalışma gücünü kaybeden çalışanlar, malulen emekli olma hakkına sahip olabiliyor. SGK, iş gücü kaybı en az yüzde 60 olan çalışanlar için 1800 prim gününü tamamlamış olmaları şartıyla emeklilik hakkı tanıyor. Bu durumda yaş şartı aranmıyor ve çalışanlar, tekrar çalışmaya başlarsa maaşları kesiliyor. 8 11 AĞIR İŞLERDE ÇALIŞANLAR İÇİN EMEKLİLİK Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan kişiler için, sigorta prim günlerine ek gün ekleniyor. Bu sayede, bu mesleklerde çalışanlar daha erken emekli olabiliyor. Madencilik gibi ağır işlerde çalışanlar, sağlıklarını koruyarak emeklilik için avantajlı bir pozisyona geçebiliyor. 9 11 ENGELLİ ÇALIŞANLAR İÇİN ERKEN EMEKLİLİK Engelli bireyler için erken emeklilik düzenlemeleri bulunuyor. Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan sigortalı çalışanlar, engellik durumlarına göre prim gün sayılarını doldurarak erkenden emekli olabiliyorlar. 10 11 ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELER İÇİN ERKEN EMEKLİLİK Engelli çocuğa sahip annelere de erken emeklilik fırsatları sunuluyor. Bu annelere, yatırdıkları primlerin dörtte biri ekleniyor ve emeklilik yaşları, bu ek primle birlikte yeniden hesaplanıyor. Bu düzenleme, engelli çocuk sahibi annelerin erken emeklilik hakkından faydalanmalarını sağlıyor. 11 11 EMEKLİLİK HESAPLAMA SGK'nın sunduğu bu fırsatlar sayesinde emeklilik yaşı ve primi yeniden hesaplanabiliyor. SGK, emeklilik hesaplamasını kolaylaştıran bir araç sunuyor.



