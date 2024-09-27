Serhat Akın'ı kim vurdu, Serhat Akın'a kim saldırı düzenledi? İlk kez konuştu



"FENERBAHÇE YÖNETİMİ BU KONUYA MÜDAHİL OLMALIDIR"



Saldırının ardından Neo Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, 90'larda Türkiye'de gazeteci suikastleri olduğunu söyledi. Oralara geri mi döneceğiz? Bunlar Türkiye'ye yakışmıyor. Bu olayın çok net bir şekilde hızla sonuçlanması gerekiyor. Fenerbahçe yönetiminin de bu konuyla ilgilenmesi gerekiyor." dedi.