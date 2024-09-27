Serhat Akın'ı kim vurdu, Serhat Akın'a kim saldırı düzenledi? İlk kez konuştu

Program çıkışında eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı!
Sports Digitale adlı YouTube kanalında spor yorumculuğu yapan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, canlı yayından sonra silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.Akın, Fenerbahçe'nin mevcut yönetimine karşı muhalif söylemleriyle tanınıyordu.Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Serhat Akın,Program bittiğinde ayağıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe!
"FENERBAHÇE YÖNETİMİ BU KONUYA MÜDAHİL OLMALIDIR"Saldırının ardından Neo Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, 90'larda Türkiye'de gazeteci suikastleri olduğunu söyledi. Oralara geri mi döneceğiz? Bunlar Türkiye'ye yakışmıyor. Bu olayın çok net bir şekilde hızla sonuçlanması gerekiyor. Fenerbahçe yönetiminin de bu konuyla ilgilenmesi gerekiyor." dedi.