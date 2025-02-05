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Sergen Yalçın'ı yıkan haber! Uzun süredir tedavi gören kardeşi Gürsoy Yalçın'ı kaybetti

Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Teknik direktör sergen yalçın, uzun süredir kanser tedavisi gören kardeşi Gürsoy Yalçın, 47 yaşında hayatını kaybetti.

Sergen Yalçın'ı yıkan haber! Uzun süredir tedavi gören kardeşi Gürsoy Yalçın'ı kaybetti
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Uzun süredir kanser hastalığı ile mücadele eden, son dönemlerde ağırlaşarak yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, yaşam mücadelesini kaybederek 47 yaşında hayatını kaybetti.

SERGEN YALÇIN KARDEŞİ GÜRSOY YALÇIN'I KAYBETTİ

47 yaşında hayatını kaybeden Gürsoy Yalçın kanser hastalığı sebebiyle uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Yalçın'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Kilyos Merkez camiinden kaldırılacak, Ağlamış Dede Mezarlığı'na defnedilecek.

Sergen Yalçın'ı yıkan haber! Uzun süre tedavi gören kardeşi Gürsoy Yalçın'ı kaybetti

Beşiktaş'tan paylaşım

Beşiktaş Kulübü yaptığı paylaşımda, "Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Kardeşinin tedavisi için Beşiktaş'ı reddetmişti

Sezon başında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktörlük teklifi için görüştüğü Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın’ın hastalığı nedeniyle görevi kabul edemeyeceğini bildirmişti.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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