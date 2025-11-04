Son dakika... İmralı heyetinden Öcalan ziyareti sonrası ilk açıklama!

DEM Parti, 3 Kasım 2025'te İmralı'da terör örgütü elebaşı Öcalan'ı ziyaret etti. Üç saat süren görüşme sonrasında yazılı bir açıklama ile Öcalan’ın mesajları paylaşıldı...

DEM Parti, 3 Kasım 2025'te İmralı'da terör örgütü elebaşı Öcalan ile üç saat süren görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Paylaşılan açıklamada Öcalan’ın mesajları yer aldı.

DEM Parti, 3 Kasım 2025’te İmralı’da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaklaşık üç saat süren görüşmeye dair detayları paylaştı. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Öcalan’ın sağlığının ve moralinin oldukça güçlü olduğu belirtildi. Öcalan’ın görüşmede yaptığı değerlendirmeler kamuoyu ile paylaşıldı.

“SAĞLIĞI VE MORALİ OLDUKÇA GÜÇLÜYDÜ”

DEM Parti’nin Öcalan’ın mesajını paylaştığı açıklama şöyle;

“3 Kasım 2025 tarihinde İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile yaklaşık üç saat süren son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Sağlığı ve morali oldukça güçlüydü. Görüşmemizde özetle şu değerlendirmeleri yaptı:

“TARİHİ VE SOSYOLOJİYİ DAHA FAZLA CİDDİYE ALMAK GEREKİYOR”

İçinde bulunduğumuz süreci ilerletebilmek, tarihi ve sosyolojiyi daha fazla ciddiye almayı gerektiriyor.

Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir.

Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir.

Çizgiler çekerek değil, güncel sorunlarımızı da kapsayacak bir ufuk oluşturarak hareket etmeliyiz.

Haberin Devamı

“POZİTİF BİR AŞAMAYI GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz.

Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz.

Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır.

Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, Demokratik Cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır.

“BU SÜREÇTE HERKESİN SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAREKET ETMESİ GEREK”

Bugün dönemsel olarak eşiğinde olduğumuz demokratik entegrasyon imkanı hem yerlilik hem evrenselliktir.

Pozitif aşamaya geçebilmek için bu süreçte herkesin hassasiyet, ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hayati önemdedir.”

