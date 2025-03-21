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Saraçhanede göstericilerden CHP yönetimine sert tepki: "Bizi sattınız"

İBB'ye yapılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ile bir çok kişinin gözaltına alınması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eylem için halkı sokağa çağırması sonrasında göstericilerin görüşme talebine cevap verilmemesi üzerine eylem yapan marjinal gruplar CHP yönetimine "Bizi sattınız" diye isyan ettiler.

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CHP'nin sağrısıyla Saraçhane'ye protestoya gelen göstericiler, kendisini İBB binasına kapatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yöneticilerine sert tepki gösterdi.
İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmaları sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından herkes, belediye binası önünde toplanmaya davet edildi.

PROSTOCULAR CHP YÖNETİMİNE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Özel'in sokak çağrısı yapıyorum sözleriyle İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de hareketlilik arttı. Çağrı sonrası Saraçhane'ye gelen gençler, Bozdağa Kemeri bölgesinde polisle arbede çıktı.

"BİZİ SATTINIZ"

Protetocu gençler geri dönüp İBB binasında CHP yöneticileriyle görüşmek istedi.

Ancak görevliler kapıyı kapatınca taraflar arasında gerilim çıktı. Gençler, kendilerine kapı duvar olan CHP yönetimine ateş püskürdü.

Protestocu gençlerden biri "Çık oradan konuş bir şey de 'direnelim' de. 'Buradayız' de. Yarın öbür gün kayyum gelsin ben buraya gelmeyeceğim" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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