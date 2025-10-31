Manşetler
12:30
AK Partili isimden dikkat çeken açıklama: Bahçeli resepsiyona neden katılmadı, Kulislerde neler konuşuluyor?
12:13
Giresun'un ismi değişiyor mu? Kampanya başlatıldı imzalar toplandı, yeni ismi bile belli oldu
10:57
Emekli maaş sistemi sil baştan değişiyor! Az çalışan az, çok çalışan çok maaş alacak
10:45
Beyoğlu'nda tasma takıp gezdirmişti: O, 2 şüpheli de tutuklandı!
10:29
Meral Akşener serveti araştırılsın demişti! İbrahim Özkan kimdir, nerelidir, neden gözaltına alındı?
10:06
İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltında! İbrahim Özkan kimdir?
10:01
Ehliyet yenileme için acele edin: Bugün 15 TL, yarın 7 bin 500 liraya çıkacak!
09:36
Altın yeni bir rekora mı hazırlanıyor? Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını ne kadar?
09:12
Şansölye'ye Gazze dersi: 31 Ekim 2025 Cuma güncel gazete manşetleri
09:05
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı! Yazdan kalma bir hava sizi bekliyor
Şansölye'ye Gazze dersi: 31 Ekim 2025 Cuma güncel gazete manşetleri
Şansölye'ye Gazze dersi: 31 Ekim 2025 Cuma güncel gazete manşetleri
Yayınlanma:
31 Ekim 2025 09:12
Şansölye'ye Gazze dersi! İşte, 31 Ekim 2025 Cuma, gündeme dair merak edilen güncel gazete manşetleri...
1
22
2
22
3
22
4
22
5
22
6
22
7
22
8
22
9
22
10
22
11
22
12
22
13
22
14
22
15
22
16
22
17
22
18
22
19
22
20
22
21
22
22
22
