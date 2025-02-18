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Şanlıurfa'da kamuoyunu ayağa kaldıran görüntüler: Çocukların çığlıklarını duyan komşular polisi aradı!

Şanlıurfa'da kamuoyunu ayağa kaldıran görüntüler: Üvey anne ve baba soğuk havada soyduğu 5 ve 7 yaşlarındaki çocukları evin çatısına çıkararak soğuk su altında hortumla döverek işkence etti...

Şanlıurfa'da kamuoyunu ayağa kaldıran görüntüler: Çocukların çığlıklarını duyan komşular polisi aradı!
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Şanlıurfa'da kamuoyunu ayağa kaldıran görüntüler: Üvey anne ve baba soğuk havada soyduğu 5 ve 7 yaşlarındaki çocukları evin çatısına çıkararak soğuk su altında hortumla döverek işkence etti...

Şanlıurfa'da iddiaya göre baba ve üvey anne, tuvaletlerini altlarına yaptıkları gerekçesiyle küçük çocuklarına şiddet uyguladı. Soğuk havada soyduğu 5 ve 7 yaşlarındaki çocukları evin çatısına çıkararak soğuk su altında hortumla döven baba tutuklandı. Çocuklar ise devlet korumasına alındı.

Şanlıurfa'da kamuoyunu ayağa kaldıran görüntüler: Üvey anne ve baba iki çocuğunu evin çatısında soyundurarak işkence etti!

Şanlıurfa'da yürekleri sızlatan olay; vicdansız baba ve üvey annenin çocuklarına yaptığı işkence dehşete düşürdü.

Olay, Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri açıklanmayan baba ve üvey anne, tuvaletlerini altlarına yapan çocuklarını "cezalandırmak için" evlerinin damına çıkardı.

Çocukları soğuk havada çırılçıplak soyup, soğuk suyla yıkayan baba, ardından onları hortumla dövdü. Bu sırada üvey anne de eşine yardım etti.

Şanlıurfa'da kamuoyunu ayağa kaldıran görüntüler: Üvey anne ve baba iki çocuğunu evin çatısında soyundurarak işkence etti!

Çocukların çığlıklarını duyan komşular, yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, baba ve üvey anneyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa Valiliği’nin talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçerek çocuklar koruma altına alındı.

Şanlıurfa'da kamuoyunu ayağa kaldıran görüntüler: Üvey anne ve baba iki çocuğunu evin çatısında soyundurarak işkence etti!

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Babaları ve üvey anneleri tarafından şiddet gören mağdur çocuklarla ilgili Şanlıurfa Valiliği, açıklama yaptı.

Olayın ardından babanın tutuklandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16.02.2025 tarihinde sosyal medya ve basında yer alan ‘Şanlıurfa'da bir babanın çocuklarına şiddet uyguladığı’ yönündeki haberler üzerine valiliğimiz tarafından açıklama yapılması gereği duyulmuştur. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından olayla ilgili hızlı bir şekilde çalışma yapılmış, kötü muamelede bulunan baba gözaltına alınmış ve adli merciler tarafından tutuklanmıştır. Habere konu olan çocuklarımız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından derhal koruma altına alınmıştır.”

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