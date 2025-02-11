Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'dan seslendi: İsrail verdiği sözü tutmadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'le basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu, "İsrail yine verdiği sözü tutmuyor ve ateşkese uymuyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'le basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "İsrail yine verdiği sözü tutmuyor ve ateşkese uymuyor." derken, İbrahim, "Müslüman aleminin liderini ağırlıyoruz, çok şanslıyız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Enver İbrahim'in konuşmasından satır başları:

"Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri (Cumhurbaşkanı Erdoğan) ağırlıyoruz, şanslıyız.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, şu anki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı konuştuk. Savunma eko-sisteminde karşılıklı mutabık kalındı. Sizin hükümetiniz bize şunun güvencesini verdi. Hava alanlarıyla ilgili kurumumuzun Sabiha'daki etkinliğine devam edeceğini söylediniz. Baktığımızda Türkiye dünya seviyesinde parlayan bir seviyeye gelmiş durumda havacılık konusunda. Türkiye bir örnek teşkil ediyor. Sizin liderliğinizde Türk hava yollarında devrim gerçekleşti. Çok büyük ve etkin çalışan bir havalimanını gördük. Ayrıca petrol, enerji, dijital gelişimde ve afet konusunda işbirlikleri olacak. Son derece kararlı ve güçlüsünüz. Kendinizi net ifade ediyorsunuz. Dünyada adalet ve barış istediğinizi söyleyen net bir lidersiniz.

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Gazze konusunda Türkiye bir liderlik ortaya koymuş durumda. İnsani yardım konusunda bildiğim başka hiçbir ülke Türkiye kadarını yapmadı."

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Türk ve Malay halkları arasındaki dostluk asırlar öncesine dayanıyor. Bu kadim ortak tarihten güç alıyor, ecdadımızın ayak izlerini takip ediyoruz. Bugün yaptığımız görüşmelerde münasebetlerimizi perçinleyecek adımları değerlendirdik. Sizlerin huzurlarında 11 anlaşmayı imzaladık.

Ticaret ve yatırım alanlarındaki hareketliliği kazan-kazan anlayışıyla artırma konusunda fikir birliği içerisindeyiz. Önümüzdeki süreçte yüksek düzeyli işbirliği konseyi kuracağız. Malezya'yla ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarıyoruz. Malezya, ASEAN bölgesindeki en büyük ticaret ortağımız. Somut işbirliğimiz daha da artacak. Sanayiden turizme, çeşitli alanlarda ilişkimizi geliştireceğiz.

Savunma sanayi alanında yakaladığımız ivmeyi, ortak ön geren projelerde sürdüreceğiz. Malezya'nın ülkemize artan ilgisini memnuniyetle karşılıyor ve kardeşimi Türkiye'de ağırlamak istiyoruz. Sabiha Gökçen ile ilgili olarak yaptığımız görüşmede süratle pist sayımızı 2'ye çıkardık. Şimdi terminali de yapmak suretiyle Sabiha'yı da çok daha uçak sayısıyla farklı bir zemini oluşturmasını istiyoruz. Eğitimde YÖK ile Malezya Yüksek eğitim arasında kurulmaya çalışılan ortak öğrenim için fikir birliğine vardık.

"İSRAİL ATEŞKES SÖZÜNÜ TUTMADI"

Bugünkü görüşmelerimizde Filistin davası başta olmak üzere uluslararası meseleleri de konuştuk. Yardımlar konusunda biz şu ana kadar 100 gemiyi aşkın gönderdik. Bu gemiler aynen devam ediyor. Gazze ve Filistin konusunda Malezya'nın duruşunu takdirle takip ediyoruz.

İsrail yine verdiği sözü tutmuyor ve ateşkese uymuyor. 1967 sınırları baz alınarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmalı. İsrail, Filistin'deki işgaline son vermeli, zararı tazmin etmeli."





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