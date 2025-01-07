Şahin Kendirci Gassal müzikleriyle rekorlar kırıyor: Dünden bugüne bakın nasıl değişmiş? Şahin Kendirci kimdir?

ŞAHİN KENDİRCİ KİMDİR?

2002 yılında Adana’da dünyaya gelen Şahin Kendirci, müziğe olan ilgisini daha çocuk yaşlarda keşfetti. 2014 yılında katıldığı O Ses Çocuklar yarışmasında sergilediği muazzam performansla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Bu başarı, onu sadece müzikle değil, oyunculukla da tanıştırdı. 2018 yılında Müslüm filminde ünlü sanatçı Müslüm Gürses’in gençliğini canlandırarak oyunculuk kariyerine adım atan Kendirci, hem oyunculuk hem de şarkıcılık alanında gösterdiği performansla büyük takdir topladı. Bu proje, onun kariyerinde önemli bir sıçrama noktası oldu.