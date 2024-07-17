Eskişehir İl Sağlık Müdürü’nün yeni müjdesi

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, halen inşaatı devam eden 40 Yataklı Sivrihisar Devlet Hastanesi ek binası ile ilgili yeni bilgiler aktardı.

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Eskişehir İl Sağlık Müdürü’nün yeni müjdesi

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Sivrihisar Devlet Hastanesi’nin en kısa süre içerisinde tamamlanması beklenen 40 yataklı yeni hizmet binasının yapımı hızla sürerken, yeni bir müjde geldi.

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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Sağlık Bakanlığımızın da desteği ve onayı ile Sivrihisar Devlet Hastanesi D rol grubundan C rol grubuna yükseltilmiş olduğu haberi Doç. Dr. Yaşar Bildirici tarafından müjdelendi.

Bu gelişme ile Sivrihisar Devlet Hastanesinin sağlık insan gücü mevcudu, modern tıbbi donanımı, hizmet sunum kapasitesi ve sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasını sağlanacak. Aynı zamanda ilçe halkının sağlık hizmetlerine daha kolay erişim imkanını da sağlanmış olacak.

Böylece bölgede ikamet eden vatandaşların tıbbi bakım ve tedavilerini mümkün olduğu ölçülerde, bulunduğu sağlık bölgesi içerisinde alması sağlanacak. Bu durum hastaların farklı il ve ilçe hastanelerine sevk edilme ihtiyacını da azaltacak. Sağlık alanında daha modern şartlarda hizmet sunulacak.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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