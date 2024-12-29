  1. Anasayfa
  2. Çalışma Hayatı
  3. Resmi gazetede yayımlandı! Gelir İdaresi Başkanlığına 850 uzman personel alınacak, işte aranan şartlar

Resmi gazetede yayımlandı! Gelir İdaresi Başkanlığına 850 uzman personel alınacak, işte aranan şartlar

resmi gazetede yayımlana ilan ile Gelir İdaresi Başkanlığına 850 uzman personel alınacağı duyuruldu, İşte başvuru yeri ve şartları.

Resmi gazetede yayımlandı! Gelir İdaresi Başkanlığına 850 uzman personel alınacak, işte aranan şartlar
Yayınlanma:

Kamu kurumları personel açıklarını tamamlamaya devam ederken bu kurumlardan biriside Gelir İdaresi Başkanlığına 850 uzman personel alınacağı resmi gazetede yayınlanarak duyuruldu

GELİR İDARESİ 850 UZMAN PERSONEL ALACAK

Buna göre, GİB, sınavla 820 gelir uzman yardımcısı alacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre 5 ili tercih edebilecekler.

30 devlet gelir uzman yardımcısı da istihdam edecek olan GİB, böylece toplam 850 uzman yardımcısı almış olacak.

Söz konusu sınavlara ön başvurular 14-20 Şubat 2025'te, nihai başvurular da 6-12 Mart 2025'te yapılabilecek.

Devlet gelir uzman yardımcılığı yazılı sınavı 19 Nisan'da, gelir uzman yardımcılığı sınavı ise 20 Nisan'da Ankara'daki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Çalışma Hayatı
HAK-İŞ'ten binlerce çalışana mağduriyet oluşmaması için uyarı geldi! "Bir kez daha hatırlatmakta fayda görmekteyiz"
HAK-İŞ'ten binlerce çalışana mağduriyet oluşmaması için uyarı geldi! "Bir kez daha hatırlatmakta fayda görmekteyiz"
Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu?
Asgari ücret tutarı belli oldu! İşsizlik maaşı, isteğe bağlı, sigorta primi, günlük GSS primi, Bağ kur primi ne kadar oldu?
Erken emeklilikte yeni şartlar belli oldu! Bu tarihte ilk sigorta girişi olanlar dikkat!
Erken emeklilikte yeni şartlar belli oldu! Bu tarihte ilk sigorta girişi olanlar dikkat!
SGK yeni düzenlemeyi devreye aldı! 1989 tarihinde sigorta girişi olanlara müjde! Erken emeklilikte şartlar belli oldu!
SGK yeni düzenlemeyi devreye aldı! 1989 tarihinde sigorta girişi olanlara müjde! Erken emeklilikte şartlar belli oldu!
Özgür Özel'den flaş asgari ücret açıklaması! Rakam verdi 2025 asgari ücret miktarını açıkladı!
Özgür Özel'den flaş asgari ücret açıklaması! Rakam verdi 2025 asgari ücret miktarını açıkladı!
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni gelişme! Emeklilikte yeni sistem, detaylar netleşti tarih belli oldu
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni gelişme! Emeklilikte yeni sistem, detaylar netleşti tarih belli oldu
9 sözleşmeli pilot alınacak: Şart neler, başvurular başladı mı, KPSS şartı aranıyor mu?
9 sözleşmeli pilot alınacak: Şart neler, başvurular başladı mı, KPSS şartı aranıyor mu?