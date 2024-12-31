Resmî Gazete'de yayımlandı: 2025 yılında günlük yemek ve ulaşım bedeli bakın ne kadar oldu?

Resmî Gazete'de yayımlandı: 2025 yılında günlük yemek ve ulaşım bedeli değişti, işte belirlenen ücretler...

2025 yılı günlük yemek ücreti, Resmî Gazete'de yayımlanan kararla göre 240 TL oldu. Günlük ulaşım bedeli ise 126 lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Asgari ücrete yüzde 30 oranında yapılan artış gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıdı, ücretlilerin ödeyeceği vergiyi azalttı. Asgari ücretin vergi dışı olması nedeniyle tüm ücretliler 2025 yılında 47 bin 519,79 lira gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek.

GÜNLÜK YEMEK PARASI 240 TL'YE YÜKSELDİ

Ayrıca, günlük 170 lira olan yemek parası istisna tutarı 240 liraya, 88 lira olan yol parası istisna tutarı da 126 liraya çıktı. Böylece, aylık 6 bin 240 lira yemek parası, 3 bin 276 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.

Haberin Devamı

Öte yandan, yemek kartları için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim istisnasında ise üst limit 2 Aralık tarihli karar ile kaldırılmıştı.

D100 kara yolu'nda korku dolu dakikalar: İETT otobüsü alev topuna döndü!

Yılın son günü altın fiyatları ne kadar? Gram çeyrek kaç TL? 31 Aralık güncel altın fiyatları

Annen seninle gurur duyuyor! 2024 Yılının son gazete manşetleri! Bugün gazeteler hangi manşeti attı