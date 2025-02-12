Rasim Ozan Kütahyalı, "Bayramda emeklilere büyük bir ikramiye geliyor" diyerek müjdeyi verdi!

Rasim Ozan Kütahyalı, "Bayramda emeklilere büyük bir ikramiye geliyor" diyerek müjdeyi verdi! İşte, o önemli açıklamalar...

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacaklarını açıklamasının ardından AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşuluacak bir iddia geldi. Kütahyalı, açıklamasında ''Vedat Işıkhan, ucunu göstermiş. Bayrama büyük bir ikramiye geliyor. Bayramda emeklilere çok ciddi bir ikramiye geliyor. Adeta seyyanen zam gibi emeklileri rahatlatacak bir para ödenecek. Hepinize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesinin ardından gözler Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen bayram ikramiyelerine çevrildi.

Bilindiği üzere emeklilerin refahını artırmak için 2018 yılında ilk kez hayata geçen bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeme yapılıyor.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

2025 yılı Ramazan Bayramı yaklaşırken emekliler de bayram ikramiyesi ödemelerine odaklandı. Emeklilere verilen bayram ikramiyesi için çeşitli zam senaryoları konuşuluyor.

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Peki 2025 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, merak edilen soruya yanıt verdi.

Bakan Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacaklarını açıkladı. Bakan Işıkhan, ''Emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili çalışma yapacağız.'' ifadelerini kullandı.

"BAYRAMDA EMEKLİLERE BÜYÜK BİR İKRAMİYE GELİYOR"

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, hükümetin emeklilere bayram ikramiyesi vereceğini belirtti.

Rasim Ozan Kütahyalı, açıklamasında şunları kaydetti;

"Vedat Işıkhan, ucunu göstermiş. Bayrama büyük bir ikramiye geliyor. Bayramda emeklilere çok ciddi bir ikramiye geliyor. Adeta seyyanen zam gibi emeklileri rahatlatacak bir para ödenecek. Hepinize hayırlı uğurlu olsun."

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