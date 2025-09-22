  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Rasim Ozan Kütahayalı'nın eşi Pınar Ayaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Instagram hesabı ne mesleği nedir

Rasim Ozan Kütahayalı'nın eşi Pınar Ayaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Instagram hesabı ne mesleği nedir

Yayınlanma:
Rasim Ozan Kütahayalı'nın eşi Pınar Ayaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Instagram hesabı ne mesleği nedir
Rasim Ozan Kütahyalı'nın Nagehan Alçı ile olaylı bir şekilde tek celsede boşanan, sessiz sedasız Pilates hocası Pınar Ayaz ile dünya evine girmesi sonrası insanlar yeni eşi "Pınar Ayaz'ı merak ederek "Pınar Ayaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, aralarında kaç yaş var mesleği nedir? diye merak edip araştırmaya başladı İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşi Pınar Ayaz'ın biyografisi.
Rasim Ozan Kütahayalı'nın eşi Pınar Ayaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Instagram hesabı ne mesleği nedir 1 17

Televizyon yorumcusu ve yazar Rasim Ozan Kütahyalı, özel hayatını uzun süre gündemden uzak tutmasına rağmen bugün magazin dünyasına damga vuran bir haberle öne çıkarak, sessiz sedasız Pilates hocası Pınar Ayaz ile dünya evine girmesi sonrası insanlar yeni eşi "Pınar Ayaz'ı merak ederek "Pınar Ayaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, aralarında kaç yaş var mesleği nedir? diye merak edip araştırmaya başladı İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşi Pınar Ayaz'ın biyografisi.

Rasim Ozan Kütahayalı'nın eşi Pınar Ayaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Instagram hesabı ne mesleği nedir 2 27

PINAR AYAZ KİMDİR?

Rasim Ozan Kütahyalı’nın eşi Pınar Ayaz, genç yaşta kariyerine adım atan başarılı bir pilates antrenörüdür. Spor alanındaki deneyimleriyle dikkat çeken Ayaz, özellikle sağlıklı yaşam ve pilates üzerine çalışmalarıyla biliniyor. Sosyal medyada aktif paylaşımlar yapan Ayaz, evlilik sonrası da paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Rasim Ozan Kütahayalı'nın eşi Pınar Ayaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Instagram hesabı ne mesleği nedir 3 37

PINAR AYAZ NE İŞ YAPIYOR?

Rasim Ozan Kütahyalı ile evliliği gündeme gelen Pınar Ayaz, pilates antrenörü olarak çalışıyor. Türkiye Jimnastik Federasyonu’na bağlı Pilates Antrenörü olarak görev yapan Ayaz, hem bireysel hem de grup çalışmalarıyla tanınıyor. Pınar Ayaz yetişkinlere, ileri yaş gruplarına ve çocuklara yönelik pilates eğitimleri veriyor. Ayrıca online kişisel antrenörlük (PT) hizmetiyle farklı şehirlerde yaşayan danışanlarına da destek sağlıyor. Spor geçmişinde yüzme branşı da bulunan Ayaz, disiplinli ve sağlıklı yaşam odaklı çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Rasim Ozan Kütahayalı'nın eşi Pınar Ayaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Instagram hesabı ne mesleği nedir 4 47

PINAR AYAZ KAÇ YAŞINDA?

Rasim Ozan Kütahyalı ile nikâh masasına oturan Pınar Ayaz’ın yaşı da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Pilates antrenörü olarak bilinen Pınar Ayaz’ın kesin doğum tarihi kamuoyuyla paylaşılmasa da 30'lu yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Genç yaşına rağmen kariyerinde dikkat çeken adımlar atan Ayaz, spor alanındaki çalışmalarıyla öne çıkıyor. Pınar Ayaz’ın yaşı net olarak bilinmese de, enerjik yaşam tarzı ve spor alanındaki aktif çalışmalarıyla genç bir kariyere sahip olduğu görülüyor.

Rasim Ozan Kütahayalı'nın eşi Pınar Ayaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Instagram hesabı ne mesleği nedir 5 57

RASİM OZAN KÜTAHYALI VE PINAR AYAZ NASIL TANIŞTI?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre çiftin tanışma hikâyesiyle ilgili net bir açıklama yapılmadı. Ancak Pınar Ayaz’ın pilates ve spor eğitmenliği kariyeri, özellikle İstanbul’daki sosyal çevresi ve medya bağlantıları nedeniyle ikilinin ortak dostlar aracılığıyla tanışmış olabileceği konuşuluyor.

İkilinin birlikteliği, Rasim Ozan Kütahyalı’nın sosyal medyadan Pınar Ayaz ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı. Bu paylaşımla beraber çiftin ilişkisi magazin gündemine taşındı. Kısa sürede nişanlanan ikili, hızlı bir kararla evlilik yoluna girdi.

Çift, tanışma süreçlerine dair şimdiye kadar ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Ancak Pınar Ayaz’ın spor ve pilates alanındaki çalışmaları ile Rasim Ozan Kütahyalı’nın medya dünyasındaki yoğun gündemi dikkate alındığında, tanışmanın ortak çevre veya sosyal aktiviteler üzerinden gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Rasim Ozan Kütahayalı'nın eşi Pınar Ayaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Instagram hesabı ne mesleği nedir 6 67

PINAR AYAZ INSTAGRAM HESABI NE?

Rasim Ozan Kütahyalı ile evliliği sonrası merak edilen isimlerden biri olan Pınar Ayaz’ın resmi Instagram hesabı @rnpayaz. 1.200'ü aşkın takipçisi olan Ayaz, resmi hesabını @rnpayaz adıyla kullanıyor. Instagram biyografi bilgileri bölümünde Türkiye Jimnastik Federasyonu Pilates Antrenörü olduğunu belirten Ayaz, ayrıca ileri yaş ve çocuk pilatesi, online PT hizmeti ve yüzme üzerine çalışmalar yaptığını paylaşıyor. Sosyal medyada aktif olan Pınar Ayaz, hem spor hayatından hem de özel yaşamından kareleri takipçileriyle buluşturuyor.

Rasim Ozan Kütahayalı'nın eşi Pınar Ayaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Instagram hesabı ne mesleği nedir 7 77

NAGEHAN ALÇI VE RASİM OZAN KÜTAHYALI NE ZAMAN BOŞANDI?

Kütahyalı’nın yeni evliliği, eski eşi Nagehan Alçı ile yaşadığı olaylı boşanmayı da yeniden gündeme getirdi. Rasim Ozan Kütahyalı ile 2023 yılında boşanan Alçı, boşanma sürecinde yaptığı açıklamalarla dikkat çekmiş, şiddet iddiaları kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Boşanmanın ardından Nagehan Alçı da yeni bir ilişkiye başlamış ve Yunanistan konsolosluğunda görevli Stavros Christodoulidis ile görüntülenmişti.

HABERE YORUM KAT