Rasim Ozan Kütahayalı'nın eşi Pınar Ayaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, Instagram hesabı ne mesleği nedir

RASİM OZAN KÜTAHYALI VE PINAR AYAZ NASIL TANIŞTI?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre çiftin tanışma hikâyesiyle ilgili net bir açıklama yapılmadı. Ancak Pınar Ayaz’ın pilates ve spor eğitmenliği kariyeri, özellikle İstanbul’daki sosyal çevresi ve medya bağlantıları nedeniyle ikilinin ortak dostlar aracılığıyla tanışmış olabileceği konuşuluyor.

İkilinin birlikteliği, Rasim Ozan Kütahyalı’nın sosyal medyadan Pınar Ayaz ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı. Bu paylaşımla beraber çiftin ilişkisi magazin gündemine taşındı. Kısa sürede nişanlanan ikili, hızlı bir kararla evlilik yoluna girdi.

Çift, tanışma süreçlerine dair şimdiye kadar ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Ancak Pınar Ayaz’ın spor ve pilates alanındaki çalışmaları ile Rasim Ozan Kütahyalı’nın medya dünyasındaki yoğun gündemi dikkate alındığında, tanışmanın ortak çevre veya sosyal aktiviteler üzerinden gerçekleştiği tahmin ediliyor.