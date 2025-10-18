İşte, RAMS Başakşehir - Galatasaray maçındaki Muhtemel 11'ler!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rams Başakşehir'le kozlarını paylaşacak. İşte karşılaşmada oynayacak, muhtemel 11'ler...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.
Süper Lig'de haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarının başında gelen bu mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY
MUHTEMEL 11'LER
RAMS BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ba, Berat, Opoku, Ebosele, Crespo, Harit, Kaluzinski, Operi, Bertuğ, Shomurodov.
GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi.
STAT: Başakşehir Fatih TerimHAKEM: Atilla KaraoğlanSAAT: 20.00YAYIN: beIN SPORTS 1
Süper Lig'de ilk 8 maçı yenilgisiz geçen sarı-kırmızılı ekip, 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Haftaya 22 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde lider giren Galatasaray, kaybetmeme serisini sürdürmek için mücadele edecek.
Sezona iyi başlayamayan bir maçı eksik turuncu-lacivertliler ise 7 karşılaşmada 1 galibiyet, üçer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 6 puanla haftaya 13. sırada girdi.
SAVUNMADA 2 ÖNEMLİ EKSİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunmada iki önemli oyuncusundan 18 Ekim Cumartesi günkü müsabakada yararlanamayacak.
Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli savunma oyuncu Wilfried Singo ile kırmızı kart gören Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, RAMS Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.
Okan Buruk'un bu oyuncuların yokluğunda sağ bekte Roland Sallai, stoperde ise Kaan Ayhan, Mario Lemina, Metehan Baltacı veya Arda Ünyay'dan birini oynatması bekleniyor.
LİGDE SON 8 DEPLASMAN MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı.
Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 8 dış saha müsabakasını da kazandı.
Söz konusu süreçte 21 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü
LİGDE 16 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 16 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.
Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı. "Cimbom" son olarak çıktığı Beşiktaş derbisinden ise beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray, mağlubiyet yaşamadığı söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 42 kez sarsarken sadece 5 gol yedi.
SEKİZ MAÇTA 20 GOL ATIP, 3 GOL YEDİ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de geride kalan bölümün en iyi hücum ve savunma yapan takımlardan biri olarak öne çıktı.
Ligde geride kalan bölümde 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, rakip fileleri 20 kez havalandırırken kalesinde sadece 3 gol gördü. Ligdeki 18 takım arasında en skorer olarak ön plana çıkan Galatasaray, savunma anlamında ise Göztepe'nin (2) ardından en iyi savunma yapan ikinci ekip oldu.
Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 5, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz üçer, Victor Osimhen ile Yunus Akgün ikişer, Lucas Torreira, Leroy Sane, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın 1 golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.