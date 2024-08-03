Putin, tehdidi gördü! Rusya Google, Android ve iOS'u engelleyecek!

Google, Aple ve İOS'un yanlı tutum ve davranışları tepki toplamaya devam ediyor. Rusya Devlet Duması üyesi Aleksei Didenko, Android işletim sistemi ve Apple'ın iOS'u da dahil olmak üzere Google'ın yakında Rusya'da engelleneceğini iddia etti.

Lenta'nın haberine göre Didenko bu açıklamayı RuNews24'e verdiği mülakatta, YouTube'un 1 Ağustos'ta yaşadığı bir dizi kesintinin ardından yaptı.

"YAKINDA GOOGLE, ANDROİD VE İOS ENGELLENECEK"

Didenko, halka YouTube gibi hizmetlere bağlı kalmamalarını tavsiye ederek, "Yakında Google, Google Android ile birlikte engellenecek. iOS da engellenecek ve bu bizim inisiyatifimiz olmayacak. Hükümet yetkilileri ve bürokratlar, özellikle gizli bilgilere erişimi olanlar, uzun zamandır bu platformları kullanmaktan men ediliyor.

Bu, diğer platformlara geçmeniz gerektiğine dair ilk ipucu. İş dünyası temsilcilerinin ve bilim insanlarının diğer platformlara geçiş yapmasını öneriyoruz," dedi parlamento üyesi Runews 24 ile yaptığı bir röportajda .

Didenko, hükümet çalışanları ve yetkililerinin bu platformları kullanmasının uzun süredir yasak olduğunu vurguladı.

Yabancı hizmetlere erişimi kaybetmenin etkisini değerlendiren Didenko, Netflix gibi platformların yokluğunun Rus kullanıcılar için bir trajediye yol açmadığını belirtti.

Didenko'nun yorumları, Batılı dijital hizmetlerin Rusya'da uygulanabilirliği ve geleceğine ilişkin devam eden tartışmaların ortasında geldi.

RUSLAR 1 AUSTOS'TA YOUTUBE'DA ERİŞİM SORUNU YAŞADI

Duma Bilgi Politikası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Komitesi Başkanı Alexander Khinshtein, daha önce YouTube'un Rus veri merkezleri tarafından sağlanan hizmetler için ödeme yapamadığını belirtmiş ve YouTube'un yükleme hızında önemli bir düşüş olduğunu, bu düşüşün son zamanlarda yüzde 40'a kadar gerilediğini ve önümüzdeki hafta sonuna kadar yüzde 70'e kadar düşebileceğini vurgulamıştı.

1 Ağustos'ta çok sayıda Rus YouTube'a erişimde sorun yaşadığını bildirdi. Google, bu kesintilerin kendi taraflarındaki teknik sorunlardan kaynaklanmadığını belirterek yanıt verdi