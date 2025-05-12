PKK'nın fesih kararı sonrası dikkat çeken görüntüler: Diyarbakır'da halk sokağa dökülüp halay çekti!

Diyarbakır'da halk sokağa dökülüp halay çekti: Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası kan dökülen topraklara bahar geldi...

DİYARBAKIR'DA VATANDAŞ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası Diyarbakır'da toplanan bir grup vatandaş halay çekti.Türkiye'yi başına 40 yıl boyunca kana bulayan terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesinin ardından Diyarbakır'dan yürekleri ısıtan görüntüler gelmeye başladı.

Diyarbakır'da halk sokağa dökülüp halay çekti: Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası kan dökülen topraklara bahar geldi...

Terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesi sonrası Diyarbakır'da halaylar çekilmeye başlandı. Mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Halay çekenler arasında CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da vardı.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK, 12. Olağanüstü Kongresi'nde silahlı mücadeleye son verme ve örgütsel yapısını feshetme kararı aldığını resmen duyurdu.

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DİYARBAKIR'DA SEVİNÇ GÖSTERİSİ

Kritik açıklamanın ardından özellikle yıllardır terörden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Diyarbakır'da büyük bir sevinç havası oluştu. Kent merkezinde toplanan vatandaşlar, yıllardır özlemini duydukları barış ortamının habercisi olan bu gelişmeyi halay çekerek kutladı.

"ARTIK KİMSENİN CANI YANMASIN"

Meydanda birlik ve kardeşlik mesajları veren vatandaşlar, "Bu acılar artık son bulsun, Türkiye barış içinde yaşasın" diyerek duygularını dile getirdi. Halaya katılanlar arasında CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yer aldı.

PKK'nın fesih kararı sonrası dikkat çeken görüntüler: Diyarbakır'da halk sokağa dökülüp halay çekti!

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