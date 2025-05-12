  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. PKK'nın fesih kararı sonrası dikkat çeken görüntüler: Diyarbakır'da halk sokağa dökülüp halay çekti!

PKK'nın fesih kararı sonrası dikkat çeken görüntüler: Diyarbakır'da halk sokağa dökülüp halay çekti!

Diyarbakır'da halk sokağa dökülüp halay çekti: Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası kan dökülen topraklara bahar geldi...

PKK'nın fesih kararı sonrası dikkat çeken görüntüler: Diyarbakır'da halk sokağa dökülüp halay çekti!
Yayınlanma:

PKK'nın fesih kararı sonrası dikkat çeken görüntüler: Diyarbakır'da halk sokağa dökülüp halay çekti!

Diyarbakır'da halk sokağa dökülüp halay çekti: Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası kan dökülen topraklara bahar geldi...

screenshot-14.jpg

DİYARBAKIR'DA VATANDAŞ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası Diyarbakır'da toplanan bir grup vatandaş halay çekti.Türkiye'yi başına 40 yıl boyunca kana bulayan terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesinin ardından Diyarbakır'dan yürekleri ısıtan görüntüler gelmeye başladı.

screenshot-11.jpg

Diyarbakır'da halk sokağa dökülüp halay çekti: Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası kan dökülen topraklara bahar geldi...

screenshot-7.jpg

Terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesi sonrası Diyarbakır'da halaylar çekilmeye başlandı. Mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Halay çekenler arasında CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da vardı.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK, 12. Olağanüstü Kongresi'nde silahlı mücadeleye son verme ve örgütsel yapısını feshetme kararı aldığını resmen duyurdu.

DİYARBAKIR'DA SEVİNÇ GÖSTERİSİ

Kritik açıklamanın ardından özellikle yıllardır terörden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Diyarbakır'da büyük bir sevinç havası oluştu. Kent merkezinde toplanan vatandaşlar, yıllardır özlemini duydukları barış ortamının habercisi olan bu gelişmeyi halay çekerek kutladı.

"ARTIK KİMSENİN CANI YANMASIN"

Meydanda birlik ve kardeşlik mesajları veren vatandaşlar, "Bu acılar artık son bulsun, Türkiye barış içinde yaşasın" diyerek duygularını dile getirdi. Halaya katılanlar arasında CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yer aldı.

PKK'nın fesih kararı sonrası dikkat çeken görüntüler: Diyarbakır'da halk sokağa dökülüp halay çekti!PKK'nın fesih kararı sonrası dikkat çeken görüntüler: Diyarbakır'da halk sokağa dökülüp halay çekti!

Sami Yusuf yıllar sonra istanbul'da! O tarihte hayranlarının karşısına çıkacak: İşte konser detaylarıSami Yusuf yıllar sonra istanbul'da! O tarihte hayranlarının karşısına çıkacak: İşte konser detayları

PKK'nın fesih kararına AK Parti'den ilk açıklama geldi!PKK'nın fesih kararına AK Parti'den ilk açıklama geldi!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür mesajı: 47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor!
Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür mesajı: 47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor!
Selahattin Demirtaş'tan mektup: PKK'nın fesih kararını işte böyle yorumladı...
Selahattin Demirtaş'tan mektup: PKK'nın fesih kararını işte böyle yorumladı...
Erdoğan çok kararlı konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz!
Erdoğan çok kararlı konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz!
Son dakika: PKK'nın kendini feshi sonrasi, Bakan Fidan'dan ilk açıklama!
Son dakika: PKK'nın kendini feshi sonrasi, Bakan Fidan'dan ilk açıklama!
Amasya'da deprem: İşte AFAD'tan ilk açıklama...
Amasya'da deprem: İşte AFAD'tan ilk açıklama...
PKK'nın fesih kararına AK Parti'den ilk açıklama geldi!
PKK'nın fesih kararına AK Parti'den ilk açıklama geldi!
Acil çıkış İstanbul: 12 Mayıs 2025 Pazartesi gazete manşetleri
Acil çıkış İstanbul: 12 Mayıs 2025 Pazartesi gazete manşetleri