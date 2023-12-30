PKK-YPG maliye yapılanması sözde sorumlusu MİT tarafından Suriye'de etkisiz hale getirildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK-YPG maliye yapılanması sözde sorumlularından "Viyan" kod adlı Remziye Altığ'ı, Suriye Kamışlı'da düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

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PKK-YPG maliye yapılanması sözde sorumlusu MİT tarafından Suriye'de etkisiz hale getirildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK-YPG maliye yapılanması sözde sorumlularından "Viyan" kod adlı Remziye Altığ'ı, Suriye Kamışlı'da düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

MİT, hassas saha çalışmaları neticesinde Remziye Altığ'ın örgütün üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye'de faaliyetler yürüttüğünü tespit etti. MİT tarafından görevlendirilen özel ekip, 2016 öncesinde Türkiye'de örgütsel faaliyetler yürüttüğü ve Mersin'de PKK-KCK'nın gençlik yapılanması tarafından düzenlenen gösterileri organize eden terörist Remziye Altığ'ı yakın takibe aldı. Daha sonra PKK-YPG'nin mali yapılanması içerisinde sözde sorumlu seviyede faaliyet göstermeye başlayan Altığ, Suriye'nin Kamışlı şehrinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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