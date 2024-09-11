Piyasaları etkileyecek son dakika gelişmesi! Fitch, Türkiye ekonomisine yönelik tahminini açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomik görünüm raporunda son dakika gelişmesi ile yaptığı açıklama Türkiye ekonomisi ile ilgili tahminini açıkladı.

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Piyasaları etkileyecek son dakika gelişmesi! Fitch, Türkiye ekonomisine yönelik tahminini açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye çıkardı. Fitch, Türkiye ekonomisine dair yorumunu da paylaştı.

FİTCH TÜRK EKONOMİSİNE DAİR YORUMUNU PAYLAŞTI

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun eylül sayısını "ABD Merkez Bankasının (Fed) Gevşeme Döngüsü Başlıyor" başlığıyla yayımladı.

Piyasaları etkileyecek son dakika gelişmesi! Fitch, Türkiye ekonomisine yönelik tahminini açıkladı

'TÜRKİYE'DE YILLIK ENFLASYON BELİRGİN ŞEKİLDE YAVAŞLADI'

Türkiye'de yıllık enflasyonun ağustosta belirgin şekilde yavaşladığı kaydedilen raporda, yıl sonunda enflasyonun yüzde 43 seviyesinde olmasının beklendiği bildirildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, 2025'te yüzde 2,8 ve 2026'da yüzde 3,7 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Piyasaları etkileyecek son dakika gelişmesi! Fitch, Türkiye ekonomisine yönelik tahminini açıkladı

DÜNYA EKONOMİSİNİN YÜZDE 2,7 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Raporda, dünya ekonomisinin bu yıl tarihi eğilime uygun olarak yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Bu oranın haziran ayında öngörülenden 0,1 puan daha yüksek olduğuna işaret edilen raporda, ABD, İngiltere, Brezilya ve Rusya için büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiği belirtildi.

ABD'DE İŞSİZLİK GİDEREK ARTTI

ABD'de ve diğer bazı gelişmiş ekonomilerde işsizliğin giderek arttığına işaret edilen raporda, bunun düşen iş gücü talebinden ziyade iş gücü arzındaki artışı yansıttığı kaydedildi.

Raporda, son verilerin, enflasyonun düşme yolunda olduğuna dair Fed'in güvenini artırdığı vurgulanarak, "Eylül ve aralık toplantılarında 25'er baz puanlık, 2025'te 125 baz puanlık ve 2026'da 75 baz puanlık faiz indirimi bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

KAYNAK: AA

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