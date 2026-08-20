  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. Pendikspor, Yeni İsim Sponsorunu ve Transferlerini Kamuoyuna Tanıtmaya Hazırlanıyor…

Pendikspor, Yeni İsim Sponsorunu ve Transferlerini Kamuoyuna Tanıtmaya Hazırlanıyor…

Bu sezon da Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek temsilcimiz Pendikspor, Orfa Yapı ile yaptığı yeni isim sponsorluğu anlaşmasını ve transfer yasağının kalkmasıyla birlikte kadrosuna kattığı yeni transferlerini gerçekleştireceği görkemli bir imza töreniyle basına ve kamuoyuna tanıtacak.

Pendikspor, Yeni İsim Sponsorunu ve Transferlerini Kamuoyuna Tanıtmaya Hazırlanıyor…
Yayınlanma:

Pendikspor, Yeni İsim Sponsorunu ve Transferlerini Kamuoyuna Tanıtmaya Hazırlanıyor…

Bu sezon da Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek temsilcimiz Pendikspor, Orfa Yapı ile yaptığı yeni isim sponsorluğu anlaşmasını ve transfer yasağının kalkmasıyla birlikte kadrosuna kattığı yeni transferlerini gerçekleştireceği görkemli bir imza töreniyle basına ve kamuoyuna tanıtacak.

Pendikspor, Yeni İsim Sponsorunu ve Transferlerini Kamuoyuna Tanıtmaya Hazırlanıyor…

Pendikspor, Orfa Yapı ile gerçekleştirilen isim sponsorluğu anlaşması kapsamında kulübün yeni isim sponsorunu ve kadrosuna dahil ettiği yeni transferlerini düzenlenecek görkemli bir tanıtım ve imza töreniyle taraftarlarına, kamuoyuna ve basın mensuplarına tanıtacak.

Kulüp başkanları ve Orfa Yapı firması yöneticilerinin de hazır bulunacağı 20 Ağustos Perşembe günü düzenlenecek program kapsamında ayrıca yeni transferlerin tanıtımı da gerçekleştirilerek. Futbolcular için imza töreninin de düzenleneceği etkinliğin son bölümünde ise kulübün diğer sponsorlarına forma takdimi yapılacak.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
Pendik Belediyesi Dört Yeni Projeye Başlıyor
Pendik Belediyesi Dört Yeni Projeye Başlıyor
Tuzla’da Okul Destek Paketi başvuruları başladı
Tuzla’da Okul Destek Paketi başvuruları başladı
Tuzla Belediyesinden öğrencilere Okul Destek Paketi
Tuzla Belediyesinden öğrencilere Okul Destek Paketi
Tuzla’da çocuklar ve aileleri bilim dünyasını keşfetti
Tuzla’da çocuklar ve aileleri bilim dünyasını keşfetti
Tuzla Belediyesi’nde 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikat
Tuzla Belediyesi’nde 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikat
Tuzla Mekan İskele’de Sinema Keyfi
Tuzla Mekan İskele’de Sinema Keyfi
“Çocuk Sporları Parklarımızda” Başladı
“Çocuk Sporları Parklarımızda” Başladı