Galatasaray bombayı patlattı: Aleksey Batrakov'u getiriyor!

Son dakika haberi... Galatasaray bombayı patlattı: 10 numara transferi için anlaşma sağladığı Rus yıldız Aleksey Batrakov için görüşmelere başlandığını duyurdu.



Galatasaray, 10 numara transferi için anlaşma sağladığı Rus yıldız Aleksey Batrakov için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray’da transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Aleksey Batrakov transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

BATRAKOV TRANSFERİ DUYURULDU

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Profesyonel Futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

10 numara pozisyonunda görev yapan Batrakov, profesyonel futbol hayatına Lokomotiv Moskova'da başladı.

2023-24 sezonundan bu yana Lokomotiv Moskova'da forma giyen Rus orta saha, çıktığı 84 maçta 34 gol attı.

21 yaşındaki oyuncu Rusya Milli Takımı forması da giyiyor.

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BATRAKOV İSTANBUL'A GELİYOR

Rus futbolcuyu taşıyan uçak da kısa süre sonra İstanbul'a iniş yapacak. Batrakov’u İstanbul’a getirecek uçak, Rusya - Ukrayna arasında devam eden savaş ve bölgede sık sık gerçekleşen drone saldırıları nedeniyle gecikmeli olarak havalandı.

Yıldız ismin tahmini olarak 13:30 gibi İstanbul'da olması bekleniyor.

Batrakov'un İstanbul’a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer sürecinin resmiyete kavuşması bekleniyor.

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