Pendikspor sezon başı iyi sinyal verdi: Trendyol 1. Lig 2. haftasında sahasında Bandırmaspor'u rahat geçti

Pendikspor sezon başı iyi sinyal verdi: Trendyol 1. Lig 2. haftasında sahasında Bandırmaspor'u rahat geçti
Trendyol 1. Lig yeni sezon 1. hafta deplasmanda Bodrumspor ile berabere kalan Pendikspor ligin 2. haftasında evinde ağırladığı Bandırmasporu 2-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yapmış oldu.
Yeni sezon öncesi başkan ve yönetim değişikliği ile başlayan Kulübün içini ve işleyişini çok iyi bilen yönetim kurulu üyesi Adem Zafer Torun'un yeni başkan seçilmesinin ardından yeni sezona iyi bir hazırlık dönemi geçirerek giren Pendikspor, Trendyol 1. lig ilk haftasında deplasmanda Bodrumspor ile 1-1 berabere kalarak aldığı 1 puandan sonra ligin 2. haftasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 2-0 yenerek ligin 2. haftasında hanesine 4 puan yazmayı başararak Lig'e de iyi bir başlangıç yapmış oldu.

Pendikspor, kendi sahasında oynadığı ilk maçında Bandırmaspor’la karşılaştı. Kendi seyircisi önündeki bu ilk karşılaşmaya oldukça tutuk başlayan Pendikspor, karşılıklı ataklarla golsüz geçen ilk yarıyı 0-0 beraberlikle tamamladı.

İkinci yarıya oldukça hırslı, arzulu ve bir o kadarda mücadele gücü yüksek bir şekilde başlayan Pendik, arzuladığı galibiyeti 60’ıncı dakikada Dorde Denic ve 90+4’te Hüseyin Maldar’la bulduğu gollerle yakalayarak skoru 2-0’a taşıdı ve karşılaşma bu skorla Pendikspor’un galibiyetiyle sona erdi.

Karşılaşmayı Kaymakam Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Cin Birlikte İzledi
Müsabakayı stadyumdan takip edenler arasında Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Cin de vardı. İkili maçı Pendikspor Başkanı Adem Torun ve diğer protokol üyeleri ile birlikte takip etti.

Tebrikler Uğur Uçar!
İlk yarıya oldukça tutuk başlayan ve rakip Bandırmaspor’un baskılı oyununa karşı koymaya çalışan Pendikspor, ikinci yarıya hırslı ve arzulu bir oyunla başladı. İkinci yarının ilerleyen dakikalarında oyuna giren Bekir Karadeniz, Pendikspor’un topu daha kolay ileri taşımasına katkı sundu. Öte yandan defans hattında kusursuz oynayan Yiğit Fidan maçın iyilerindendi. Kitsiou’nun sağ taraftaki mücadelesi ise alkış aldı. Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar da yerinde ve doğru oyuncu değişiklikleriyle, taktiksel doğru hamleleri galibiyette önemli bir rol oynadı.

Denic, Yiğit, Wilks ve Maldar göz dolduran isimlerdi
Özellikle ikinci yarı takım olarak iyi bir görüntü veren Pendikspor’da, Denic attığı golle; Yiğit, hırsı, mücadelesi, yerinde çıkışlarıyla; Wilks, kalite kokan oyunu, rakip ataklarında yaptığı perdelemeyle göz dolduran isimler oldu. Yine yeni transferlerden Hüseyin Maldar ise hırsı, kazanma arzusu, sürati ve attı süper golü ile Pendikspor’un galibiyetinde önemli bir pay sahibi olurken; gelecek vaat eden genç bir yetenek olarak dikkat çekti.

Pendikspor önümüzdeki hafta Erzurumspor FK deplasmanına gidecek. Bandırmaspor ise içerde Adana Demirspor’la karşılaşacak

Stat:Pendik Belediye Stadyumu

Hakemler: Melih Kurt, Azem Zorlu, Rüştü Muhammed Orcan

Pendikspor: Utku Yuvakuran, Stelios Kitsiou, Yiğit Fidan, Vinko Soldo, Nuno Sequiera (Görkem Bitin dk. 88), Hakan Yeşil (Bekir Karadeniz dk. 56), Mesut Özdemir, Mallik Wilks (Berkay Sülüngöz dk. 88), Djordje Denic, Ahmet Karademir (Hüseyin Maldar dk. 69), Jonson Clarke-Harris (Thuram dk. 87)

Yedekler: Emre Koyuncu, Furkan Mehmet Doğan, Burhan Ersoy, Adnan Uğur

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Cedric Hountondji, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Leandro Bacuna, Mulumba, Ndongala (Jetmir Topalli dk. 62), Muhammed Gümüşkaya (Hikmet Çiftçi dk. 62), Billal Messaoudi (Faruk Can Genç dk. 79), Wilson Samake (Douglas Tanque dk. 69)

Yedekler: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Emirhan Acar, Enes Aydın, Gani Burgaz, Cem Tuna Türkmen, Emirhan Acar

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Denic (dk. 60), Hüseyin Maldar (dk. 90+4) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Mulumba, Leandro Bacuna, Atınç Nukan (Bandırmaspor), Kitsiou, Djordje Denic, Utku Yuvakuran (Pendikspor)

