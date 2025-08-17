Pendikspor sezon başı iyi sinyal verdi: Trendyol 1. Lig 2. haftasında sahasında Bandırmaspor'u rahat geçti

Stat:Pendik Belediye Stadyumu
Hakemler: Melih Kurt, Azem Zorlu, Rüştü Muhammed Orcan
Pendikspor: Utku Yuvakuran, Stelios Kitsiou, Yiğit Fidan, Vinko Soldo, Nuno Sequiera (Görkem Bitin dk. 88), Hakan Yeşil (Bekir Karadeniz dk. 56), Mesut Özdemir, Mallik Wilks (Berkay Sülüngöz dk. 88), Djordje Denic, Ahmet Karademir (Hüseyin Maldar dk. 69), Jonson Clarke-Harris (Thuram dk. 87)
Yedekler: Emre Koyuncu, Furkan Mehmet Doğan, Burhan Ersoy, Adnan Uğur
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Cedric Hountondji, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Leandro Bacuna, Mulumba, Ndongala (Jetmir Topalli dk. 62), Muhammed Gümüşkaya (Hikmet Çiftçi dk. 62), Billal Messaoudi (Faruk Can Genç dk. 79), Wilson Samake (Douglas Tanque dk. 69)
Yedekler: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Emirhan Acar, Enes Aydın, Gani Burgaz, Cem Tuna Türkmen, Emirhan Acar
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Denic (dk. 60), Hüseyin Maldar (dk. 90+4) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Mulumba, Leandro Bacuna, Atınç Nukan (Bandırmaspor), Kitsiou, Djordje Denic, Utku Yuvakuran (Pendikspor)