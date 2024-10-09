PENDEF yoğun katılımın olduğu muhteşem bir geceyle yeni sezona merhaba dedi

“Dün gece Pendik Dernekler Federasyonu olarak düzenlenmiş olduğumuz Anadolu Buluşuyor programımızda yer yerinde oynadı.

Bu vesileyle başta yönetim kurulu üyelerime, yüksek istişare kurulu üyelerime sonsuz minnettarlığımı bildiriyorum,

Katılım sağlayan tüm desteklerini bizlere esirgemeyen Pendik belediye başkanımız Sayın Ahmet Cin beyefendiye ve belediye başkan yardımcımız Atakan Yüce beye diğer belediye başkan yardımcılarımıza, tüm müdürlerimize, belediyemizin her kademesinde emeği geçen herkese şükran borçluyum.

Ayrıca, katılım sağlayan çok değerli konfederasyon başkanlarımıza, federasyon başkanlarımıza, dernek başkanlarımıza Allah 1000 kere razı olsun.

Yine katılım sağlayan gazilerimize, basınımızın güzide mensuplarına, bütün kurum müdürlerimize çok, çok teşekkür ediyorum.

Teşrifleri bizi onurlandıran kıymetli hemşehrilerime, Pendikli dostlarıma, saygıdeğer hanımefendilere, beyefendilere, geleceğimizi teminatları gençlerimize, çocuklarımıza, tüm misafirlerimize saygı ve sevgilerimi bildiriyorum, iyi ki varsınız kıymetli dostlarım.

Salonumuza şenlendiren birbiriden değerli kıymetli sanatçılarımıza, her yöremizden oyunlar sergileyerek, neşemize neşe katan folklor ekibimize çok, çok teşekkür ediyorum.

‘Yedi bölge tek gölge’ anlayışıyla Pendik’te herkesime dokunmak, herkese yardım etmek, yanlarından durmak bizim görevimizdir. Allah utandırmasın inşallah.