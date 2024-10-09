  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. PENDEF yoğun katılımın olduğu muhteşem bir geceyle yeni sezona merhaba dedi

PENDEF yoğun katılımın olduğu muhteşem bir geceyle yeni sezona merhaba dedi

Yayınlanma:
PENDEF yoğun katılımın olduğu muhteşem bir geceyle yeni sezona merhaba dedi
Başkanlığını Pendik'in önemli iş insanlarından biri olan Murat Çevik'in yaptığı, Pendik'in önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Pendik Dernekler Federasyon {PENDEF} yoğun katılımın olduğu muhteşem bir gece ile yeni sezona merhaba dedi.
PENDEF yoğun katılımın olduğu muhteşem bir geceyle yeni sezona merhaba dedi 1 19

Genel başkanlığını Murat Çevik’in yürüttüğü PENDEF (Pendik Dernekler Federasyonu) sezon açılışını muhteşem bir geceyle yaptı. ‘Anadolu Buluşuyor’ adıyla yapılan sazlı sözlü eğlenceli gece, yoğun katılımı ve büyük coşkusuyla katılımcıların takdirini topladı.

PENDEF yoğun katılımın olduğu muhteşem bir geceyle yeni sezona merhaba dedi 2 29

MURAT ÇEVİK, “YARDIMLARIMIZLA PENDİK’E VE PENDİKLİLERE KATKI SAĞLIYORUZ”

Gecenin açılış konuşmasını yapan PENDEF Genel Başkanı Murat Çevik, federasyon olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı. Konuşmasında PENDEF’in hedeflerinden de bahseden Başkan Çevik, “PENDEF olarak kuruluş amacımız ve hedeflerimiz doğrultusunda Pendik’e ve Pendiklilere sağladığımız yardımlar ve katkılarımızla hizmet etmeye devam ediyoruz.

PENDEF yoğun katılımın olduğu muhteşem bir geceyle yeni sezona merhaba dedi 3 39

Faaliyetlerimizle Anadolumuzun kültürünü yaşatırken; başta eğitim burslarımız olmak üzere çeşitli yardım ve desteklerimizle de hemşehrilerimize yardımcı oluyoruz.

PENDEF yoğun katılımın olduğu muhteşem bir geceyle yeni sezona merhaba dedi 4 49

“BELEDİYE BAŞKANIMIZ AHMET CİN VE KATTI SUNAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bu noktada bize her türlü imkanı sağlayarak destek veren, katkı sunan Belediye Başkanımız Ahmet Cin ve ekibi başta olmak üzere sponsorlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Buradan herkese de özellikle seslenmek istiyorum. Anadolu kültürümüzün yaşatılması ve birlik ve beraberliğimizin daim olması için derneklerinize, konfederasyonlarınıza, federasyonlarınızı sahip çıkın.” Şeklinde konuştu.

PENDEF yoğun katılımın olduğu muhteşem bir geceyle yeni sezona merhaba dedi 5 59

BAŞKAN AHMET CİN, PENDEF’İN HİZMETLERİNDEN ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Ahmet Cin ise belediye olarak ilçede gerçekleştirdikleri yatırım ve hizmetlerinden bahsederek başladığı konuşmasında PENDEF’in yürüttüğü faaliyet ve hizmetlerinden övgüyle bahsederek, “Pendik Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği Yedi Bölge Tek Gölge etkinliğinde Anadolu kültürümüzün derin izlerini hep birlikte izleme fırsatı bulduk. Emeği geçen herkese teşekkürler. Başkan Murat Çevik ve yönetimini böyle bir gece tertipledikleri için tebrik ediyor, bu geceyle açılışını gerçekleştirdikleri yeni sezon çalışmalarında da başarılarının devamını diliyorum.” Dedi.

PENDEF yoğun katılımın olduğu muhteşem bir geceyle yeni sezona merhaba dedi 6 69

PEKSEM (Pendik Kültür Sanat ve Eğitim Derneği)halk oyunları ekiplerinin çeşitli yöresel halk oyunları gösteriyle renk kattığı gecede sahne alan program sanatçıları Yağız ve Sami Yalçın da, seslendirdikleri eserlerle katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti verirken; salondaki coşkuyu da zirveye taşıdılar.

PENDEF yoğun katılımın olduğu muhteşem bir geceyle yeni sezona merhaba dedi 7 79

Destek ve katkılarından dolayı Belediye Başkanı Ahmet Cin’e bir teşekkür plaketinin de takdim edildiği PENDEF’in sezon açılışı için gerçekleştirdiği muhteşem ‘Anadolu Buluşuyor Gecesi, programa katkı sunan sponsorlara ve gecenin onur konukları olan gazilere plaket takdimi ve gecenin anısına toplu hatıra fotoğrafları çekimiyle sona erdi.

PENDEF yoğun katılımın olduğu muhteşem bir geceyle yeni sezona merhaba dedi 8 89

PENDEF’TEN TEŞEKKÜR MESAJI

Sunuculuğunu PEKSEM Başkanı Erdinç Yenigül’ün yaptığı muhteşem gecenin ardından PENDEF Genel Başkanı Murat Çevik, yayınladığı teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi;

PENDEF yoğun katılımın olduğu muhteşem bir geceyle yeni sezona merhaba dedi 9 99

“Dün gece Pendik Dernekler Federasyonu olarak düzenlenmiş olduğumuz Anadolu Buluşuyor programımızda yer yerinde oynadı.

Bu vesileyle başta yönetim kurulu üyelerime, yüksek istişare kurulu üyelerime sonsuz minnettarlığımı bildiriyorum,

Katılım sağlayan tüm desteklerini bizlere esirgemeyen Pendik belediye başkanımız Sayın Ahmet Cin beyefendiye ve belediye başkan yardımcımız Atakan Yüce beye diğer belediye başkan yardımcılarımıza, tüm müdürlerimize, belediyemizin her kademesinde emeği geçen herkese şükran borçluyum.

Ayrıca, katılım sağlayan çok değerli konfederasyon başkanlarımıza, federasyon başkanlarımıza, dernek başkanlarımıza Allah 1000 kere razı olsun.

Yine katılım sağlayan gazilerimize, basınımızın güzide mensuplarına, bütün kurum müdürlerimize çok, çok teşekkür ediyorum.

Teşrifleri bizi onurlandıran kıymetli hemşehrilerime, Pendikli dostlarıma, saygıdeğer hanımefendilere, beyefendilere, geleceğimizi teminatları gençlerimize, çocuklarımıza, tüm misafirlerimize saygı ve sevgilerimi bildiriyorum, iyi ki varsınız kıymetli dostlarım.

Salonumuza şenlendiren birbiriden değerli kıymetli sanatçılarımıza, her yöremizden oyunlar sergileyerek, neşemize neşe katan folklor ekibimize çok, çok teşekkür ediyorum.

‘Yedi bölge tek gölge’ anlayışıyla Pendik’te herkesime dokunmak, herkese yardım etmek, yanlarından durmak bizim görevimizdir. Allah utandırmasın inşallah.

HABERE YORUM KAT