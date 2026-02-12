  1. Anasayfa
  Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, olarak etkili olması bekleniyor. Peki bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz ile Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Diyarbakır'ın batısında kuvvetli; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz ile Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Diyarbakır'ın batısında kuvvetli; İzmir, Aydın, Muğla, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR: Rüzgârın; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege'de kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AYDIN °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 7°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, öğleden sonra Orta Karadeniz'in zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (40-80 km/saat) bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, doğu kesimleri ile gece saatlerinden itibaren yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 2°C
Çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA
Ege ve Batı Akdeniz’de fırtına; Karadeniz, Marmara ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam batısı 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güney ve güneybatı, kuzeyi kuzeydoğudan 6 ila 8,akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5 m, Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında zayıf.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 5 ila 7, Antalya Körfezi 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, batısı yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

