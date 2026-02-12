Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Ege ve Batı Akdeniz’de fırtına; Karadeniz, Marmara ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam batısı 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güney ve güneybatı, kuzeyi kuzeydoğudan 6 ila 8,akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5 m, Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 5 ila 7, Antalya Körfezi 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, batısı yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,50 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.