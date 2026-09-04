Alihan Kuriş soruşturmasında son dakika gelişmesi: 5 şirkete daha el konuldu!

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirkete el koyma kararı verildi. Yılmaz hakkında da 3 ayrı suçtan gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı Yılmaz "Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer" isimli şirketler üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi.

Tespitler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi.

Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında ise "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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