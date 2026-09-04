  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Alihan Kuriş soruşturmasında son dakika gelişmesi: 5 şirkete daha el konuldu!

Alihan Kuriş soruşturmasında son dakika gelişmesi: 5 şirkete daha el konuldu!

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirkete el koyma kararı verildi. Yılmaz hakkında da 3 ayrı suçtan gözaltı kararı çıkarıldı.

Alihan Kuriş soruşturmasında son dakika gelişmesi: 5 şirkete daha el konuldu!
Yayınlanma:

Alihan Kuriş soruşturmasında son dakika gelişmesi: 5 şirkete daha el konuldu!

Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı 5 şirkete el koyma kararı verildi. Yılmaz hakkında da 3 ayrı suçtan gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Alihan Kuriş soruşturmasında son dakika gelişmesi: 5 şirkete daha el konuldu!

MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı Yılmaz "Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer" isimli şirketler üzerinden şüpheli işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi.

Tespitler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 şirket hakkında el koyma kararı verildi.

Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında ise "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli olduFenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Trabzonspor'un teknikdirektör arayışında bomba isimler: Fatih Terim başta, işte o liste...Trabzonspor'un teknikdirektör arayışında bomba isimler: Fatih Terim başta, işte o liste...

Silivri'deki gemi kazasına ilişkin önemli gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi!Silivri'deki gemi kazasına ilişkin önemli gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Bakan Gürlek, ''Aydınlatılmamış faili meçhul kalmayacak'' Demişti: İstanbul, Mardin ve Manisa'da 3 faili meçhul cinayet çözüldü!
Bakan Gürlek, ''Aydınlatılmamış faili meçhul kalmayacak'' Demişti: İstanbul, Mardin ve Manisa'da 3 faili meçhul cinayet çözüldü!
Güney Kore ABD'nin tehdidine dayanamadı: Hürmüz'e asker göndermeye hazırlanıyor
Güney Kore ABD'nin tehdidine dayanamadı: Hürmüz'e asker göndermeye hazırlanıyor
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Silivri'deki gemi kazasına ilişkin önemli gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi!
Silivri'deki gemi kazasına ilişkin önemli gelişme: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi!
ABD- İran savaşı kızıştı: Devrim Muhafızları Ordusu kritik üsleri tek tek vuruyor!
ABD- İran savaşı kızıştı: Devrim Muhafızları Ordusu kritik üsleri tek tek vuruyor!
Tuzla'da alevler göğe yükseldi: Lojistik depoda başlayan yangın diğer fabrikalara sıçradı!
Tuzla'da alevler göğe yükseldi: Lojistik depoda başlayan yangın diğer fabrikalara sıçradı!
Savcılık harekete geçti: Ahmet Davutoğlu hakkında neden soruşturma başlatıldı?
Savcılık harekete geçti: Ahmet Davutoğlu hakkında neden soruşturma başlatıldı?