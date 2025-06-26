Öğrenci evine sipariş götüren kuryeyi şaşkına çeviren olay: Kuryenin o, tepkisi bakın nasıl viral oldu?

Gıda siparişi teslim eden bir kurye, teslimat sonrası aldığı parayı kontrol edince büyük bir şaşkınlık yaşadı: Kuryenin o, tepkisi bakın nasıl viral oldu...

Bir kurye, teslim ettiği siparişin ardından aldığı ücreti kontrol ettiğinde, paraların arasına sahte bir 200 TL banknotun sıkıştırıldığını fark etti. Sahte paranın arkasına ise el yazısıyla "Abi öğrenciyiz, bilerek yapmadık. Hakkını helal et" notu iliştirilmişti. Notu okuyan kurye, kimsenin beklemediği bir tepki ile yaşadığı duruma isyan etti.

Gıda siparişi teslim eden bir kurye, teslimat sonrası aldığı parayı kontrol edince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Paraların arasında bulunan 200 TL'lik banknotun sahte olduğunu anlayan kurye, banknotun arkasındaki yazıyla adeta ikinci bir şok yaşadı.

YAZILAN NOT DA KURYENİN MESAJI DA BOMBA

Sahte paranın arkasına el yazısıyla "Abi öğrenciyiz, bilerek yapmadık. Hakkını helal et" notu düşülmüştü. Notu okuyunca kıs süreli şaşkınlık yaşayan kuryenin verdiği mesaj ise olayı gölgede bıraktı.

Kısa sürede viral olan videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

-Kuryenin de dürüstü...

-Herkesi tokatlarsın sen, özgüven aptalı...

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-Sen öğrenci değil hırsızsın. Bu arkadaş da belki senle yaşıt, alın teriyle,motor sırtında canını hiçe sayarak, her gün yola çıkan emekçi biri. Yediğin de kul hakkı.

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