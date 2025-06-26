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Akaryakıtta taleba yine değişti! Motorin ve benzin fiyatlarındaki indirim pompaya yansıdı: İşte akaryakıtta yeni güncel rakamlar

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Akaryakıtta taleba yine değişti! Motorin ve benzin fiyatlarındaki indirim pompaya yansıdı: İşte akaryakıtta yeni güncel rakamlar
Akaryakıtta taleba yine değişti! Motorin ve benzin fiyatlarındaki indirim pompaya yansıdı: Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorinin litresinde ortalama 4 lira 6 kuruş, benzinin litresinde ise ortalama 2 lira 68 kuruş indirim yaşandı. İşte akaryakıtta yeni güncel rakamlar...
Akaryakıtta taleba yine değişti! Motorin ve benzin fiyatlarındaki indirim pompaya yansıdı: İşte akaryakıtta yeni güncel rakamlar 1 18

Akaryakıtta taleba yine değişti! Motorin ve benzin fiyatlarındaki indirim pompaya yansıdı: Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorinin litresinde ortalama 4 lira 6 kuruş, benzinin litresinde ise ortalama 2 lira 68 kuruş indirim yaşandı. İşte akaryakıtta yeni güncel rakamlar...

Akaryakıtta taleba yine değişti! Motorin ve benzin fiyatlarındaki indirim pompaya yansıdı: İşte akaryakıtta yeni güncel rakamlar 2 28

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorinin litresinde ortalama 4 lira 6 kuruş, benzinin litresinde ise ortalama 2 lira 68 kuruş indirim yaşandı. İndirimler bugün itibarıyla pompaya yansıdı.

Akaryakıtta taleba yine değişti! Motorin ve benzin fiyatlarındaki indirim pompaya yansıdı: İşte akaryakıtta yeni güncel rakamlar 3 38

ABD Başkanı Donald Trump'ın '12 gün savaşı' olarak nitelediği İran-İsrail çatışmasının ardından 'ateşkes' ilan edilmesi petrol fiyatlarının yaklaşık 79 dolardan 67.9 dolara inmesine sebep oldu. Böylece petrol fiyatları çatışma öncesi seviyelere geri döndü.

Akaryakıtta taleba yine değişti! Motorin ve benzin fiyatlarındaki indirim pompaya yansıdı: İşte akaryakıtta yeni güncel rakamlar 4 48

MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM GELDİ
Petroldeki bu son düşüşün ardından bugün akaryakıt fiyatlarına da indirim geldi.

Akaryakıtta taleba yine değişti! Motorin ve benzin fiyatlarındaki indirim pompaya yansıdı: İşte akaryakıtta yeni güncel rakamlar 5 58

Motorinin litresinde ortalama 4 lira 6 kuruş, benzinin litresinde ise ortalama 2 lira 68 kuruş indirim yaşandı. İndirimler bugün itibarıyla pompaya yansıdı.

Akaryakıtta taleba yine değişti! Motorin ve benzin fiyatlarındaki indirim pompaya yansıdı: İşte akaryakıtta yeni güncel rakamlar 6 68

Söz konusu indirimin ardından motorinin litresi İstanbul Avrupa yakasından ortalama 49.06 TL, Ankara'da 49.89 TL, İzmir'de 50.24 TL, Bursa'da 49.87 TL, Antalya'da 51.03 TL ve Diyarbakır'da 51.26 TL'ye indi.

Akaryakıtta taleba yine değişti! Motorin ve benzin fiyatlarındaki indirim pompaya yansıdı: İşte akaryakıtta yeni güncel rakamlar 7 78

Benzinin litresi ise İstanbul Avrupa yakasından ortalama 48.88 TL, Ankara'da 49.55 TL, İzmir'de 49.88 TL, Bursa'da 49.68 TL, Antalya'da 50.70 TL ve Diyarbakır'da 50.87 TL'ye düştü.

Akaryakıtta taleba yine değişti! Motorin ve benzin fiyatlarındaki indirim pompaya yansıdı: İşte akaryakıtta yeni güncel rakamlar 8 88

Bu son indirime rağmen akaryakıt fiyatları henüz çatışma öncesi seviyelerine dönmedi. Bugün itibarıyla 11 Haziran'a göre benzin fiyatı 1.96 lira, motorin ise 2.83 lira zamlanmış durumda.

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