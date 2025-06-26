Akaryakıtta taleba yine değişti! Motorin ve benzin fiyatlarındaki indirim pompaya yansıdı: İşte akaryakıtta yeni güncel rakamlar
Akaryakıtta taleba yine değişti! Motorin ve benzin fiyatlarındaki indirim pompaya yansıdı: İşte akaryakıtta yeni güncel rakamlar
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Akaryakıtta taleba yine değişti! Motorin ve benzin fiyatlarındaki indirim pompaya yansıdı: Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorinin litresinde ortalama 4 lira 6 kuruş, benzinin litresinde ise ortalama 2 lira 68 kuruş indirim yaşandı. İşte akaryakıtta yeni güncel rakamlar...