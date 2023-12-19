O ses bizi neden rahatsız eder? Tahtaya sürtünen tırnağın gizemi belli oldu

Tahtaya sürtünen tırnak sesi birçok insanı rahatsız eder. Ancak neden? O ses sizi de rahatsız ediyorsa...

YAYINLAMA
Google News
O ses bizi neden rahatsız eder? Tahtaya sürtünen tırnağın gizemi belli oldu

Tahtaya sürtünen tırnakların çıkardığı ses, insanların çoğunluğunu rahatsız ediyor. Bilim adamları bu rahatsızlığın nedenini buldu. Buna göre ses duyguları tetikliyor ve çığlık yapıyor.

Tahtaya çizilen tırnakların çıkardığı tırmalama sesinin bizi neden rahatsız ettiğini uzun süredir bilim adamları araştırdı. Araştırma, insan çığlığı ve bebek ağlamasının frekansı ile aynı olduğunu buldu. Rahatsızlığın hayatta kalma içgüdüsünden kaynaklandığı ve benzer bir tepki oluşturduğu söylendi.

Tırmalama sesi, refleksten ziyade duygusal bir deneyim yaşatıyor ve kalp atış hızını artırıyor. Kara tahtanın tırmalanması nedeniyle ortaya çıkan sesi çoğu kişi "titreme" ve "iğrenme" gibi terimler kullanarak "hoş olmayan bir duygu" olarak tanımladı.

Şempanzelerin Uyarı Çığlığına Benziyor

2006 yılında Nobel ödüllü Dr. Francis Fesmire tarafından yapılan bir araştırma, ses aralığının ortasındaki frekansların şempanzelerin uyarı çığlıklarına benzediğini ortaya çıkardı.

tahtaya-surtunen-tirnagin-gizemi-belli-oldu.webp

Çalışmanın yazarları, yırtıcılardan kaçma içgüdüsünün, hoş olmayan seslere tepki vermemizi sağladığını iddia etti.

Badem şeklindeki bir kütle olan amigdala, beyinde duyguların deneyimlenmesini sağlayan bir kütledir ve 2012'de yapılan bir araştırmaya göre "sesin acı vermesinin" nedeni olabilir.

Ancak bazı insanlar seslere, özellikle yüksek sesle nefes almaya ve çiğnemeye "aşırı duyarlı" olabilirler.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024’te kaç gün tatil yapacağız? 2024 resmi ve dini tatiller
2024’te kaç gün tatil yapacağız? 2024 resmi ve dini tatiller
Gazzelinin görülmeye değer sevinci! Türkiye’ye ayak basar basmaz secdeye kapandı!
Gazzelinin görülmeye değer sevinci! Türkiye’ye ayak basar basmaz secdeye kapandı!
Sosyal medyada bir 'Amin' dedi, tüm dilekleri bir bir kabul oldu! Gizem Yıldız'ın son hali şaşırttı!
Sosyal medyada bir 'Amin' dedi, tüm dilekleri bir bir kabul oldu! Gizem Yıldız'ın son hali şaşırttı!
CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanı rüşvet paralarıyla estetik yaptırdığı ortaya çıktı
CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanı rüşvet paralarıyla estetik yaptırdığı ortaya çıktı
Son Haberler
O ses bizi neden rahatsız eder? Tahtaya sürtünen tırnağın gizemi belli oldu
O ses bizi neden rahatsız eder? Tahtaya sürtünen tırnağın gizemi belli oldu
Duruşmadan çıkan avukat, müşteki taraflarından dayak yedi!
Duruşmadan çıkan avukat, müşteki taraflarından dayak yedi!
Tuzla belediyesi Mevlâna'nın vefatının 750’nci yıl dönümünü etkinliklerle kutladı
Tuzla belediyesi Mevlâna'nın vefatının 750’nci yıl dönümünü etkinliklerle kutladı
Pendik Belediyesi “Prestij Cadde” çalışmalarını sürdürüyor! Sıra asfaltlar ve kaldırımlarda!
Pendik Belediyesi “Prestij Cadde” çalışmalarını sürdürüyor! Sıra asfaltlar ve kaldırımlarda!
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Gümüşhane Kelkit'te 4.1 ve Erzincan'da 3.7 şiddetinde peş peşe iki deprem meydana geldi
Türkiye beşik gibi sallanıyor! Gümüşhane Kelkit'te 4.1 ve Erzincan'da 3.7 şiddetinde peş peşe iki deprem meydana geldi
Suçlamaları reddetti! Ece Ronay eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddia edilen davada, son durum
Suçlamaları reddetti! Ece Ronay eski eşinin iş yerini kurşunlattığı iddia edilen davada, son durum
Çok Okunanlar
Altın neden düşüyor, altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar? 19 Aralık 2023 Salı Güncel altın fiyatları
Altın neden düşüyor, altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar? 19 Aralık 2023 Salı Güncel altın fiyatları
Bugün hava durumu nasıl kar yağacak mı Yağmur yağacak mı? 19 Aralık Salı Hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün hava durumu nasıl kar yağacak mı Yağmur yağacak mı? 19 Aralık Salı Hava durumu ve sıcaklıkları
İYİ Parti'ye operasyon çeken İmamoğlu'na partililerden çok sert tepki! Oy değil selam bile vermeyiz
İYİ Parti'ye operasyon çeken İmamoğlu'na partililerden çok sert tepki! Oy değil selam bile vermeyiz
Abdullah Yadigar Yazdı: Meb'de güzel şeyler oluyor...
Abdullah Yadigar Yazdı: Meb'de güzel şeyler oluyor...
Büyük Marmara depremi için uzmanlar korkutan senaryoyu açıkladı: 'Maraş depreminden daha korkunç bir durum yaşanabilir'
Büyük Marmara depremi için uzmanlar korkutan senaryoyu açıkladı: 'Maraş depreminden daha korkunç bir durum yaşanabilir'
Türkiye depremlerle sarsılıyor! Marmara Çınarcık'tan sonra Gümüşhane Kelkit'te 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi
Türkiye depremlerle sarsılıyor! Marmara Çınarcık'tan sonra Gümüşhane Kelkit'te 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi
Yorumlananlar
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Halil Umut Meler'e sahaya inerek saldırarak yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı
Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'
Ankaragücü Kulübünden Halil Umut Meler saldırı açıklaması: 'Tüm spor camiasından özür dileriz'
Trafikte drift atıp sosyal medyadan paylaşınca bedelini ağır ödedi!
Trafikte drift atıp sosyal medyadan paylaşınca bedelini ağır ödedi!