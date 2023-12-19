O ses bizi neden rahatsız eder? Tahtaya sürtünen tırnağın gizemi belli oldu

Tahtaya sürtünen tırnakların çıkardığı ses, insanların çoğunluğunu rahatsız ediyor. Bilim adamları bu rahatsızlığın nedenini buldu. Buna göre ses duyguları tetikliyor ve çığlık yapıyor.

Tahtaya çizilen tırnakların çıkardığı tırmalama sesinin bizi neden rahatsız ettiğini uzun süredir bilim adamları araştırdı. Araştırma, insan çığlığı ve bebek ağlamasının frekansı ile aynı olduğunu buldu. Rahatsızlığın hayatta kalma içgüdüsünden kaynaklandığı ve benzer bir tepki oluşturduğu söylendi.

Tırmalama sesi, refleksten ziyade duygusal bir deneyim yaşatıyor ve kalp atış hızını artırıyor. Kara tahtanın tırmalanması nedeniyle ortaya çıkan sesi çoğu kişi "titreme" ve "iğrenme" gibi terimler kullanarak "hoş olmayan bir duygu" olarak tanımladı.

Şempanzelerin Uyarı Çığlığına Benziyor

2006 yılında Nobel ödüllü Dr. Francis Fesmire tarafından yapılan bir araştırma, ses aralığının ortasındaki frekansların şempanzelerin uyarı çığlıklarına benzediğini ortaya çıkardı.

Çalışmanın yazarları, yırtıcılardan kaçma içgüdüsünün, hoş olmayan seslere tepki vermemizi sağladığını iddia etti.

Badem şeklindeki bir kütle olan amigdala, beyinde duyguların deneyimlenmesini sağlayan bir kütledir ve 2012'de yapılan bir araştırmaya göre "sesin acı vermesinin" nedeni olabilir.

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Ancak bazı insanlar seslere, özellikle yüksek sesle nefes almaya ve çiğnemeye "aşırı duyarlı" olabilirler.