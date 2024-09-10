Narin'in DNA sonucu belli oldu! Bakın gerçek babası kim çıktı?

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu. Anne, baba, kardeş ve amcaların gözaltında olduğu korkunç cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Ekipler itirafçıya ısrarla 'araçta başka birileri var mıydı?' sorusunu yöneltti. Araçta üçüncü kişilerin olup olmadığı araştırılırken, kolunda ısırık izi bulunan abi ile ilgili şoke eden detaylara da ulaşıldı.

NARİN'İN DNA SONUÇLARI ÇIKTI

Devam eden Narin Güran soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Narin'in biyolojik ailesinin tespiti için Anne ve babasından DNA örnekleri alınmıştı. Yapılan testin sonucu çıktı.

NARİN'İN GERÇEK BABASI BELLİ OLDU

Amcası bilinen ve tutuklu olan Salim Güran'ın Narin Güran'ın babası olduğu yönünde iddialar vardı. Yapılan DNA testiyle bu iddialar yalanlanmış oldu. Yapılan test sonucunda; Narin'in biyolojik ailesinin bilinen ailesi çıktığı öğrenildi.