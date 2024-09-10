Narin'in DNA sonucu belli oldu! Bakın gerçek babası kim çıktı?

Cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın gerçek babasının kim olduğu tartışılıyordu. Yapılan DNA testleri sonucuna göre Narin'in gerçek babası belli oldu.

YAYINLAMA
Google News
Narin'in DNA sonucu belli oldu! Bakın gerçek babası kim çıktı?

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra dere yatağında bir çuvalın içinde bulundu. Anne, baba, kardeş ve amcaların gözaltında olduğu korkunç cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Ekipler itirafçıya ısrarla 'araçta başka birileri var mıydı?' sorusunu yöneltti. Araçta üçüncü kişilerin olup olmadığı araştırılırken, kolunda ısırık izi bulunan abi ile ilgili şoke eden detaylara da ulaşıldı.

NARİN'İN DNA SONUÇLARI ÇIKTI

Devam eden Narin Güran soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Narin'in biyolojik ailesinin tespiti için Anne ve babasından DNA örnekleri alınmıştı. Yapılan testin sonucu çıktı.

Narin'in DNA sonucu belli oldu! Bakın gerçek babası kim çıktı?

NARİN'İN GERÇEK BABASI BELLİ OLDU

Amcası bilinen ve tutuklu olan Salim Güran'ın Narin Güran'ın babası olduğu yönünde iddialar vardı. Yapılan DNA testiyle bu iddialar yalanlanmış oldu. Yapılan test sonucunda; Narin'in biyolojik ailesinin bilinen ailesi çıktığı öğrenildi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Marmara ve Ege'de alarm verildi! Kuvvetli yağış geliyor
Marmara ve Ege'de alarm verildi! Kuvvetli yağış geliyor
İlber Ortaylı kötü haberi verdi! "Hayatım artık yavaş olacak"
İlber Ortaylı kötü haberi verdi! "Hayatım artık yavaş olacak"
Narin'in ailesine neden taziye yapılmadı! O kararı Bakan açıkladı
Narin'in ailesine neden taziye yapılmadı! O kararı Bakan açıkladı
Narin cinayetinde kan donduran olay! Ön otopsi sonucu yürekleri dağladı
Narin cinayetinde kan donduran olay! Ön otopsi sonucu yürekleri dağladı
Son Haberler
Narin'in DNA sonucu belli oldu! Bakın gerçek babası kim çıktı?
Narin'in DNA sonucu belli oldu! Bakın gerçek babası kim çıktı?
Dünyanın en çok borcu olan ülkeleri açıkladı! Türkiye'nin borcu ne kadar, kaçıncı sırada?
Dünyanın en çok borcu olan ülkeleri açıkladı! Türkiye'nin borcu ne kadar, kaçıncı sırada?
HT Spor Frekans numarası nedir? HT Spor TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?
HT Spor Frekans numarası nedir? HT Spor TV Digitürk, D-Smart ve Tivibu Kaçıncı Kanal?
Türkiye'de kaç milyon işsiz var? TÜİK verileri açıkladı!
Türkiye'de kaç milyon işsiz var? TÜİK verileri açıkladı!
Yeşil tülbent olayı Narin cinayetinin seyrini değiştirebilir! Anne ile kuran kursu hocası farklı konuştu!
Yeşil tülbent olayı Narin cinayetinin seyrini değiştirebilir! Anne ile kuran kursu hocası farklı konuştu!
Narin'in katili kim? Narin neden öldürüldü, nasıl öldürüldü, Gizli tanığın ifadeleri neler?
Narin'in katili kim? Narin neden öldürüldü, nasıl öldürüldü, Gizli tanığın ifadeleri neler?
Çok Okunanlar
Dünyanın en çok borcu olan ülkeleri açıkladı! Türkiye'nin borcu ne kadar, kaçıncı sırada?
Dünyanın en çok borcu olan ülkeleri açıkladı! Türkiye'nin borcu ne kadar, kaçıncı sırada?
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak| O illere sarı kod uyarısı!
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak| O illere sarı kod uyarısı!
Narin'in katili kim? Narin neden öldürüldü, nasıl öldürüldü, Gizli tanığın ifadeleri neler?
Narin'in katili kim? Narin neden öldürüldü, nasıl öldürüldü, Gizli tanığın ifadeleri neler?
Yeşil tülbent olayı Narin cinayetinin seyrini değiştirebilir! Anne ile kuran kursu hocası farklı konuştu!
Yeşil tülbent olayı Narin cinayetinin seyrini değiştirebilir! Anne ile kuran kursu hocası farklı konuştu!
Narin ile birlikte insanlıkta gömüldü: 10 Eylül 2024 Salı gazete manşetleri...
Narin ile birlikte insanlıkta gömüldü: 10 Eylül 2024 Salı gazete manşetleri...
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok tartışılacak kılıçlı teğmenler yanıtı! "O kılıçtan niye ürküyorsun"?
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok tartışılacak kılıçlı teğmenler yanıtı! "O kılıçtan niye ürküyorsun"?
Yorumlananlar