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Nagehan Alçı'dan boşandığı eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'ver yansın': Çocuklarım için 1 lira nafaka alamıyorum!

Nagehan Alçı'dan boşandığı eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'ver yansın': Gazeteci Nagehan Alçı, boşandığı Rasim Ozan Kütahyalı’nın kendisine 1.5 yıldır nafaka ödemediğini iddia etti.

Nagehan Alçı'dan boşandığı eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'ver yansın': Çocuklarım için 1 lira nafaka alamıyorum!
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Nagehan Alçı'dan boşandığı eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'ver yansın': Gazeteci Nagehan Alçı, boşandığı Rasim Ozan Kütahyalı’nın kendisine 1.5 yıldır nafaka ödemediğini iddia etti.

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın 13 yıllık evliliği, iki yıl önce boşanmayla sonuçlandı.

Nagehan Alçı'dan boşandığı eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'ver yansın': Çocuklarım için 1 lira nafaka alamıyorum!

Gazeteci Alçı, katıldığı TV100'deki programda Kütahyalı’nın kendisine 1.5 yıldır nafaka ödemediğini belirterek hukuki sürecin işlemesini beklediğini söyledi.

Nagehan Alçı'dan boşandığı eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'ver yansın': Çocuklarım için 1 lira nafaka alamıyorum!

"1 lira alamıyorum çocuklarım için"

Alçı, "Bir buçuk yıldır bir kadın olarak ben niye nafaka alamıyorum çocuklarıma, 1 lira alamıyorum çocuklarım için. Bu ülkede hukuk devleti varsa ben neden mağdurum?" dedi.

Kaynak: GAZETEOKU

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