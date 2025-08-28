Naci Görür'ün açıklamaları milyonları korkuttu! İstanbul'da deprem riskinin en yüksek olduğu ilçeler ve semtler belli oldu
Yayınlanma:
28 Ağustos 2025 00:53
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları milyonları korkuturken, İstanbul'da deprem riskinin en fazla olduğu ilçeler belli oldu. İşte olası büyük Marmara depreminde İstanbul'da en çok etkilenecek olan o ilçeler.
"Olası Marmara depremi, İstanbul ve çevre illeri nasıl etkiler?" sorusu milyonlarca insan merak ediyor. Beklenen İstanbul depremiyle ilgili uzman isim peş peşe açıklamalarda ve uyarılarda bulunurken beklenen depremin 7 büyüklüğünden fazla olacağını belirtiyor.
Uzman isim korkutan uyarı sonrası vatandaşlar yaşadıkları ilçenin depreme dayanaklı olup olmadığını araştırıyor.
İŞTE ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER...
Beşiktaş
Ortaköy Dereboyu
İstinye çukuru
Tarabya çukuru
Üsküdar çukuru
Beylerbeyi çukuru
Küçüksu çukuru
Paşabahçe-Beykoz çukuru
Salıpazarı
Ortaköy (dolgu olan kesimleri)
Tophane
Eyüp
Alibeyköy
Sütlüce
Balat
Kasımpaşa
Güngören'in sahil kesimi
Kadıköy (Kurbağalıdere)
Moda (denize bakan kısmı)
Küçükyalı
Kartal (Atalar bölümü)
Tuzla (dere kısmı)
Dilovası
Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım)
Topkapı
Bakırköy
Bahçelievler
Merter
Şirinevler (bir kısmı)
Halkalı
Nakkaşdere
Esenkent
Ömerli
Büyükçekmece Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı)
Selimpaşa
Silivri
Gümüşyaka
Kavaklı
Yakuplu
Esenyurt
Avcılar
Ambarlı
Firuzköy
Küçükçekmece
Florya
Yeşilköy
Ataköy
Zeytinburnu
İŞTE DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK SEMTLER...
Ispartakule (Alibey Yarımadasının batı kısımları)
Kanarya (Firuzköy kıyıları)
Esenkent
Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizine bakan kıyıları)
Haramidere
İŞTE DEPREMİ EN ÇOK HİSSEDECEK İLÇELER...
Fatih
Zeytinburnu
Bakırköy Florya
Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi
Avcılar
Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri
Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi
Kumburgaz
Silivri