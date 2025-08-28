  1. Anasayfa
Naci Görür'ün açıklamaları milyonları korkuttu! İstanbul'da deprem riskinin en yüksek olduğu ilçeler ve semtler belli oldu

Naci Görür'ün açıklamaları milyonları korkuttu! İstanbul'da deprem riskinin en yüksek olduğu ilçeler ve semtler belli oldu
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları milyonları korkuturken, İstanbul'da deprem riskinin en fazla olduğu ilçeler belli oldu. İşte olası büyük Marmara depreminde İstanbul'da en çok etkilenecek olan o ilçeler.
"Olası Marmara depremi, İstanbul ve çevre illeri nasıl etkiler?" sorusu milyonlarca insan merak ediyor. Beklenen İstanbul depremiyle ilgili uzman isim peş peşe açıklamalarda ve uyarılarda bulunurken beklenen depremin 7 büyüklüğünden fazla olacağını belirtiyor.

Uzman isim korkutan uyarı sonrası vatandaşlar yaşadıkları ilçenin depreme dayanaklı olup olmadığını araştırıyor.

İŞTE ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER...

Beşiktaş

Ortaköy Dereboyu

İstinye çukuru

Tarabya çukuru

Üsküdar çukuru

Beylerbeyi çukuru

Küçüksu çukuru

Paşabahçe-Beykoz çukuru

Salıpazarı

Ortaköy (dolgu olan kesimleri)

Tophane

Salıpazarı

Ortaköy (dolgu olan kesimleri)

Eyüp

Alibeyköy

Sütlüce

Balat

Kasımpaşa

Güngören'in sahil kesimi

Kadıköy (Kurbağalıdere)

Moda (denize bakan kısmı)

Küçükyalı

Kartal (Atalar bölümü)

Tuzla (dere kısmı)

Dilovası

Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım)

Topkapı

Bakırköy

Bahçelievler

Merter

Şirinevler (bir kısmı)

Halkalı

Nakkaşdere

Esenkent

Ömerli

Büyükçekmece Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı)

Selimpaşa

Silivri

Gümüşyaka

Kavaklı

Yakuplu

Esenyurt

Avcılar

Ambarlı

Firuzköy

Küçükçekmece

Florya

Yeşilköy

Ataköy

Zeytinburnu

İŞTE DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK SEMTLER...

Ispartakule (Alibey Yarımadasının batı kısımları)

Kanarya (Firuzköy kıyıları)

Esenkent

Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizine bakan kıyıları)

Haramidere

İŞTE DEPREMİ EN ÇOK HİSSEDECEK İLÇELER...

Fatih

Zeytinburnu

Bakırköy Florya

Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi

Avcılar

Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri

Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi

Kumburgaz

Silivri

