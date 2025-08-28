Naci Görür'ün açıklamaları milyonları korkuttu! İstanbul'da deprem riskinin en yüksek olduğu ilçeler ve semtler belli oldu

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları milyonları korkuturken, İstanbul'da deprem riskinin en fazla olduğu ilçeler belli oldu. İşte olası büyük Marmara depreminde İstanbul'da en çok etkilenecek olan o ilçeler.

1 13 "Olası Marmara depremi, İstanbul ve çevre illeri nasıl etkiler?" sorusu milyonlarca insan merak ediyor. Beklenen İstanbul depremiyle ilgili uzman isim peş peşe açıklamalarda ve uyarılarda bulunurken beklenen depremin 7 büyüklüğünden fazla olacağını belirtiyor. 2 13 Uzman isim korkutan uyarı sonrası vatandaşlar yaşadıkları ilçenin depreme dayanaklı olup olmadığını araştırıyor. 3 13 İŞTE ORTA DEPREM RİSKİ TAŞIYAN SEMTLER... Beşiktaş Ortaköy Dereboyu İstinye çukuru Tarabya çukuru Üsküdar çukuru 4 13 Beylerbeyi çukuru Küçüksu çukuru Paşabahçe-Beykoz çukuru Salıpazarı Ortaköy (dolgu olan kesimleri) Tophane 5 13 Salıpazarı Ortaköy (dolgu olan kesimleri) Eyüp Alibeyköy Sütlüce Balat 6 13 Kasımpaşa Güngören'in sahil kesimi Kadıköy (Kurbağalıdere) Moda (denize bakan kısmı) Küçükyalı 7 13 Kartal (Atalar bölümü) Tuzla (dere kısmı) Dilovası Eminönü (Cankurtaran, Şehzadebaşı, Fatih, Çarşamba, Edirnekapı'nın güneyinde kalan kısım) 8 13 Topkapı Bakırköy Bahçelievler Merter Şirinevler (bir kısmı) Halkalı 9 13 Nakkaşdere Esenkent Ömerli Büyükçekmece Tepecik (Tepecik, Akören ve Pomak'ın güney kısmı) Selimpaşa 10 13 Silivri Gümüşyaka Kavaklı Yakuplu Esenyurt 11 13 Avcılar Ambarlı Firuzköy Küçükçekmece Florya Yeşilköy 12 13 Ataköy Zeytinburnu İŞTE DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK SEMTLER... Ispartakule (Alibey Yarımadasının batı kısımları) Kanarya (Firuzköy kıyıları) Esenkent Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizine bakan kıyıları) Haramidere 13 13 İŞTE DEPREMİ EN ÇOK HİSSEDECEK İLÇELER... Fatih Zeytinburnu Bakırköy Florya Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi Avcılar Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi Kumburgaz Silivri



