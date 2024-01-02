Naci Görür o fay hattına dikkat çekti: O şehir fay üstüne kurulmuş

AFAD web sitesine göre, merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

16.28'de meydana gelen deprem yerin 8,7 km derinliğinde meydana geldi. Pülümür Kaymakamlığı, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir sorunun meydana gelmediğini bildirdi.

Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu."Arkadaşlar, Tunceli'deki Süleymanuşağı Pülümür'de 4,2 deprem oldu" diyor. Biliyorsunuz, Yedisu Fayı en fazla korktuğumuz ve dikkat çektiğimiz yer bu depremin olduğu bölge ve bu fay parçalanmaya ve 7'den fazla deprem üretmeye hazır.

Bir süredir Tunceli ve Pülümür üzerinde duruyordum. Bu sabah bile bunu dile getirdim. Bu bölgedeki yerleşim yerlerine dikkat edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.ifadelerini kullandı.

kaynak: ntv.com.tr