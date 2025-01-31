Araç sahipleri dikkat: MTV'de ilk taksit ödemesi için son gün!

Araç sahipleri dikkat: Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ödeme süresi sona eriyor.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) araç sahiplerine uyarılarda bulundu. Ödeme yapmayan gecikme faizi ve e-haciz gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

2025 yılına ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksitinin ödeme süresi bugün sona erecek. Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu verginin ödeme detaylarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, 2025 yılına ilişkin MTV'nin birinci taksitinin ödenmesi için tanınan süre bugün dolacak.

İKİ TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK

Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.

ONLİNE OLARAK ÖDEME YAPILABİLİYOR

Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesinden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebilecek. Dijital kanallardan saat 23.50'ye kadar ödeme yapılabilecek.

Öte yandan, PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor.

GİB’TEN ÖDEME YAPACAKLARA UYARI

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor

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